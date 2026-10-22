Las cuatro yeguas de polo que murieron este miércoles, tras haber sido alcanzadas por un rayo en el Jockey Club de San Isidro, pertenecían al empresario Alejandro Checchi. Estaban atadas a un poste esperando el inicio de su entrenamiento cuando se produjo la descarga, que también afectó al cuidado del lugar que salió volando unos tres metros.

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El hecho ocurrió en la cancha 6 del predio ubicado en el Hipódromo de San Isidro. Por la potencia del rayo, el cuidador cayó de espaldas y fue trasladado a un hospital cercano, donde constataron que no presentaba riesgo de vida.

La escena quedó registrada en varios videos que se difundieron en las redes sociales. Una de las imágenes muestra a un trabajador acercarse a los animales, ya tendidos en el suelo, y revisar sus patas.

¿Quién es Alejandro Checchi?

Checci estudió en el Colegio Cardenal Newman y es socio del Jockey Club de San Isidro y practica polo desde hace más de una década. Suele participar en torneos de bajo handicap, competencias en las que se enfrentan jugadores con una calificación de juego más baja, en comparación a los profesionales de mayor nivel. Según La Nación, tiene domicilio fiscal en San Jacinto, en el departamento de Canelones, Uruguay. Desde el 2018 se desempeña como managing partner de Core Capital Group, donde trabaja junto a su hijo.

El empresario comparte imágenes de la actividad, así como recuerdos de distintas competencias. Entre las publicaciones aparecen referencias a la Copa Polo Newman 2013 y a su participación en la Copa Príncipe de Gales de ese año con Hurlingham Polo Club. También comparte postales vinculadas a otras aficiones, como el kitesurf, el esquí y el golf, además de su pasión por River.

En cuando al ámbito profesional, tiene una extensa trayectoria en el sector financiero y de inversiones que comenzó en el sector bancario, entre 1984 y 1985 fue trainee en Citi y después en Banco República, entre 1985 y 1990, trabajó en el área de crédito. Luego, estuvo a cargo de EM Trading en ProInvest, entre 1990 y 1994, y estuvo en el área de ventas de Banco Finansur hasta 1995.

Ese mismo año ingresó a Wells Fargo Advisors, donde ocupó el cargo de managing director hasta abril de 2009. Después fue director financiero (CFO) y socio sénior de Global Wealth Management, entre 2009 y 2019. Entre agosto de 2015 y noviembre de 2018, fue socio de Ibillionaire, firma que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Además, desde diciembre de 2015 figura como socio de Moni Online, una empresa argentina de tecnología financiera que ofrece servicio financieros digitales y una billetera virtual. Su perfil profesional también lo ubica como socio de negocios de Aristopet, desde el 2019.