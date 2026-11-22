Daiana Pereyra es la representante argentina de Miss Universo 2026, competencia internacional que celebra su 75 aniversario en Puerto Rico con la participación de 116 concursantes. Este fin de semana, la modelo misionera se hizo presente en la pasarela con un traje típico inspirado en los símbolos patrios.

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La propuesta de Pereyra tuvo como eje el Escudo Nacional y recuperó elementos de la historia argentina para transformarlos en una creación con la que también intentó transmitir un mensaje sobre la mujer contemporánea.

El vestuario incluyó el Sol de Mayo sobre su cabeza, una estructura con el escudo patrio en la espalda, ramas de laureles, un gorro frigio rojo y dos palomas blancas que se completaron con los colores celeste y blanco para trasladar los emblemas de nuestro país a un escenario internacional.

La representación de el Sol de Mayo

El concurso de belleza también incluyó actividades culturales, iniciativas comunitarias y eventos especiales, según anunció la organización del evento. La presentación oficial de la modelo misionera acompañó el diseño con un relato titulado "La mujer que lleva el Sol de una Nación", una descripción que explica el significado de cada uno de los elementos del traje que causó furor en redes sociales.

El Sol de Mayo representa la libertad y los laureles evocan las victorias de un pueblo, mientras que el gorro frigio rojo simboliza esa libertad que cada mujer debe poder conquistar. Las dos palomas blancas, por su parte, representan la paz y la esperanza de un futuro mejor.

"Una nación no se construye solamente con héroes, sino también con mujeres que se atreven a escribir su propia historia", expresa el texto difundido por la organización local.

¿Quién es Daiana Pereyra?

Daiana tiene 28 años y es oriunda de Posadas, Misiones. Combina su carrera como modelo con su trabajo como tripulante de cabina de pasajeros. Tiene experiencia en concursos de belleza e incluye tanto nacionales como internacionales.

En 2022 representó a la Argentina en Miss Intercontinental y posteriormente fue elegida Miss Universo Misiones 2023. En 2025 participó en Miss International, realizado en Tokio, Japón, donde logró ubicarse entre las 20 finalistas.

La llegada de Pereyra a Miss Universo 2026 no fue al instante, ya que en la elección nacional había quedado como primera finalista, detrás de Tamara Rogouski, quien inicialmente había sido elegida para representar a la Argentina, pero decidió retirarse por motivos personales. Fue así que Daiana asumió la representación nacional.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La competencia se realiza en San Juan, Puerto Rico. Este domingo 22 de noviembre se realizará la instancia preliminar, en la que las candidatas participaciones de las presentaciones y desfiles ante el jurado. Finalmente, la gala que coronará a la nueva Miss Universo se realizará el martes 24 de noviembre.