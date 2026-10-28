La Cancillería argentina confirmó que una argentina, de 32 años, murió este miércoles en el choque de dos trenes en Toledo, España, que provocó la muerte de 68 personas hasta el momento. La víctima identificada como Ana Martina Conte Grand era sanjuanina; estaba acompañada de su hermano, Zacarías, que sobrevivió y fue trasladado al Hospital de Toledo.

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El choque se produjo por un tren AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla. Esther Padilla. La consejera portavoz del gobierno español precisó que los decesos podrían seguir aumentando a medida que vayan trabajando los servicios de emergencia que están en el lugar.

¿Quién era Ana Martina Conte Grand?

Los dos estudiaron la licenciatura en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ejercían juntos en la ciudad de San Juan. Durante su carrera profesional, la joven desarrolló una plantilla para aliviar el dolor de pacientes con verrugas plantares.

El 25 de julio cumplió sus 32 años y además tiene otros dos hermanos. Viajaba en el coche 7 del tren de alta velocidad.

La Cancillería también precisó que Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, permanece desaparecido. Iba en el octavo vagón del tren Renefe. Además, otros compatriotas resultaron heridos.

En tanto, la Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España se encuentran en permanente contacto con la familia de los afectados y brindan asistencia consular a quien lo precise.

¿Qué se sabe del choque de trenes en España?

El accidente ferroviario se registró a las 8:54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 -con salida de Madrid y destino Sevilla- chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según informaron las autoridades españolas.

Los sistemas de señalización implantados en las vías son los que evitan que un tren choque con otro en la misma vía, de forma que avisa al tren que circula por detrás de la presencia de un tren parado delante, activando incluso los frenos automáticos o avisándole en su pantalla.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, llegó a las 9:40 al centro de control H24 de Adif en Atocha, donde se recopila toda la información disponible hasta el momento sobre el accidente, antes de trasladarla a los medios de comunicación.