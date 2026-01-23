Daniel Crisci había ingresado este jueves al mar con una moto de agua y no regresó a la playa.

El turista argentino que había desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua desde la zona de La Rinconada de Portezuelo, en Punta del Este, fue hallado con vida tras un intenso operativo que desarrolló la Prefectura del Puerto de Punta del Este. La búsqueda comenzó en la noche del jueves después de que no regresara a la costa tras adentrarse en el mar.

El turista fue localizado cerca de las 7 de la mañana de este viernes. Según informó Telenoche de Uruguay, el hombre, de 57 años, se encontraba en buen estado de salud, aunque se negó a abordar la embarcación ROU 15 de Prefectura, por lo que el personal naval tuvo que intervenir para obligarlo a subir dando por concluido el operativo.

La persona, identificada como Daniel Crisci, había ingresado al mar con una moto de agua amarilla y nunca volvió a la playa. Este hecho motivó que se dé aviso a las autoridades alrededor de las 20 del jueves y se inicie el operativo, que incluyó dos embarcaciones de Prefectura, dos aeronaves de la Aviación Naval y drones destinados al rastreo nocturno. En tanto, también fue utilizado un barco proveniente de Rocha.

Tragedias y rescates: antecedentes recientes en Punta del Este

A comienzos de 2025, la Armada de Uruguay desplegó durante cuatro días un intenso operativo para dar con un joven argentino que había desaparecido el 1° de enero tras ingresar al mar para auxiliar a dos compañeros. El cuerpo fue hallado finalmente flotando a unos 1.500 metros de la costa de Punta del Este.

Se trataba de Franco Toro, tatuador y artista plástico de 30 años, cuya desaparición generó una amplia búsqueda en la zona. El joven, que durante la temporada trabajaba en un local gastronómico del balneario, se había arrojado al mar en la madrugada de Año Nuevo con la intención de rescatar a su pareja y a un amigo, pero no volvió a salir a la superficie.

En otro episodio reciente, ocurrido la semana pasada, un turista argentino de 50 años debió ser hospitalizado en Punta del Este luego de ser rescatado del mar por guardavidas, tras ser impactado de manera sorpresiva por una ola. Según informó la Intendencia de Maldonado, la rápida intervención del personal de rescate permitió retirarlo del agua y evitar un cuadro más grave.

De acuerdo con el portal Maldonado Noticias, el hombre sufrió una lesión en la columna, específicamente en la zona de las vértebras cervicales. El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la playa Zorba, a la altura de la Parada 5 de la Brava. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladado en ambulancia a un centro de salud para una evaluación médica más profunda.