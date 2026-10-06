A las puertas del juicio: las víctimas acorralan al empresario Marcelo Porcel tras un fallo clave de Casación

La Cámara de Casación con las firmas de los jueces Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa del empresario Marcelo Porcel y comunicó al Tribunal Criminal N°. 14 que el imputado deberá concurrir al Cuerpo Médico Forense para aportar sus datos genéticos y que se incorporen al Registro Nacional de Datos Genéticos, conocido popularmente como el Registro de Violadores. La resolución surge luego de un nuevo intento de la defensa del acusado por impedir la medida y postergar el juicio.

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Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que la defensa de Porcel buscó tres veces impedir la medida asegurando que la extracción de las muestras y su incorporación al Registro vulneraba sus derechos, cuestionando que se incorporen los datos en este momento del expediente, cuando aún no se ha iniciado el juicio. “No es una negativa, entendemos que no es el momento”, sostuvieron los defensores de Porcel luego de que se ratidicara el procesamiento y embargo. Así, la causa se orientó a un juicio oral.

Para esto, la defensa usó como excusa que la incorporación al Registro es para quienes tengan condena firme y sostuvieron que esa incorporación vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad ya que incorporaría “una medida de una condena en la etapa previa del juicio”. Este reclamo había sido negado y apelado dos veces, pero ahora Casación fijó que la medida debe realizarse.

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Según el fallo de Casación, la obtención y registro del ADN no es de naturaleza punitiva por lo que es incorrecto equipararlo con una condena como hace la defensa en sus argumentos. Además, los jueces consideraron que el objetivo del Registro Nacional de Datos Genéticos es “iluminar investigaciones penales futuras” y “no agravar el castigo” como lo quiere hacer ver el pedido de los defensores.

Otro detalle que destacaron desde Casación es que el registro se mantiene reservado para autoridades judiciales dentro de una causa, por lo que no afecta directamente a su identidad pública. Al mismo tiempo, aseguraron que los datos pueden ser removidos del registro si la persona imputada es desvinculada de la investigación. En otro punto del fallo, los magistrados reclamaron que la defensa de Porcel no pudo explicar cuál era el perjuicio concreto e irreparable que le provocaría al empresario la extracción de su huella genética.

Porcel, reconocido empresario argentino con vínculos en Uruguay, está imputado por el abuso sexual y corrupción de 10 menores que eran compañeros de escuela de sus hijos. En esos casos denunciados, el empresario organizaba encuentros en su departamento y en su oficina donde instaba a los menores a tomar alcohol y desnudarse.

Además, algunas víctimas denunciaron que Porcel les hacía masajes o les ofrecía hacerles para aprovechar y tocarles los genitales. En el avance de la investigación se obtuvieron imágenes en el teléfono de Porcel de uno de los denunciantes que estaba desnudo en la ducha y se obtuvo el relato de la víctima que desconocía que le habían tomado esa foto.

El Tribunal Oral Criminal y Correccional N°14 quedó a cargo del juicio que, aunque todavía no tiene fecha precisa, se llevaría a cabo el primer semestre de 2027. El Fiscal Pablo Turano, a cargo de la investigación, recabó pruebas entre 2022 y 2024 y resolvió pedir que el empresario sea juzgado por esos 10 casos aunque la querella sostiene que el avance de la investigación podía aportar más denuncias y hechos.

Sin embargo, el requerimiento sostuvo la acusación como responsable de los delitos de abuso sexual agravado por haber configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas y aprovechando la situación de guarda en forma reiterada de 10 damnificados, corrupción de menores agravada por ser el imputado encargado de la guarda en 7 casos y corrupción de menores doblemente agravada por ser las víctimas menores de 13 años y por la situación de guarda, en 3 oportunidades, junto a producción de representaciones de un menor de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales en 1 oportunidad.

Ahora, con el fallo de Casación, las familias de las víctimas esperan que la etapa se cierre con el juicio que podría llevar al empresario a la cárcel por más de 20 años.