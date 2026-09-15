El pueblo en España que busca voluntarios para excavar un castillo del siglo X. Foto: Área de Arqueología de la Universidad de Alcalá

La Universidad de Alcalá (UAH) y el Ayuntamiento de Uceda en España buscan voluntarios que se animen a excavar entre piedras medievales, a cambio de experiencia y comida. El Castillo de Uceda es una construcción que data del siglo X y que se encuentra en la localidad homónima, dentro de la provincia de Guadalajara. Quienes sean seleccionados llevarán adelante trabajos de excavación en uno de los edificios interiores del castillo y del Patio de Armas.

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En este sentido, entre las principales tareas se encuentran la retirada de tierras, el movimiento de materiales, la limpieza de estructuras, entre otras intervenciones arqueológica de campo. Asimismo, los voluntarios participaran de grupos dedicados a la documentación, dibujo arqueológico y clasificación de muestras de sedimentos y materiales arqueológicos.

Sobre los beneficios, el voluntariado no incluye alojamiento ni cubre los gastos de traslado, pero cuenta con desayuno incluído. Se trata sobre todo de una experiencia pensada para los amantes de la arqueología que busquen sumar experiencia en uno de los sitios más enigmáticos de España. Es decir, no está pensado para unas vacaciones o estadía larga, sino para un mes de trabajo y una oportunidad única.

España busca voluntarios para excavar en las ruinas de un castillo del siglo X. Foto: Área de Arqueología de la Universidad de Alcalá

El Castillo de Uceda data del siglo X y no se sabe con exactitud si fue reconstruido a finales del siglo XI, tras su reconquista en el año 1085, o a principios del siglo XII. Al día de hoy solo quedan vestigios, los cuales son investigados gracias a la financiación de la Diputación y del Gobierno de Castilla-La Mancha. En sus orígenes, la fortaleza fue erigida por los musulmanes como una plaza inexpugnable debido a su privilegiada ubicación geográfica, sobre un elevado cortado que domina la cuenca del río Jarama.

Su función principal era servir de punto estratégico de control militar de las rutas hacia la Sierra de Guadarrama y el paso hacia la Meseta Sur. Tras la Reconquista por las tropas del rey Alfonso VI, el castillo y la villa pasaron a depender directamante de la Corona castellana y, posteriormente, del Arzobispado de Toledo, sufriendo diversas reformas defensivas a lo largo de los siglos medievales antes de su paulatino abandono.

Quiénes pueden participar y cómo inscribirse

Del voluntariado pueden participar mayores de 18 años con interés genuino por la arqueología. La única condición es asistir un mínimo de una semana laboral, es decir, cinco días. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre y se realiza a través de arqueologia@uah.es. Los cupos son limitados y las expediciones se organizan de manera semanal y cuenta con un máximo de seis voluntarios por cada una.