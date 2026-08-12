El pueblo de la Costa Atlántica donde viven menos de 10 personas y tiene kilómetros de playa virgen

Para los que buscan las escapadas a los lugares donde no hay presencia masiva de turistas, existe un rincón de la costa bonaerense que pocos conocen y reúne todas las características que buscan. Se trata de La Chiquita del partido de Villarino, que ofrece 20 kilómetros de playa virgen y un paisaje natural que le gana a cualquier tipo de propuesta.

El lugar se encuentra al sur de la provincia de Buenos Aires y se caracteriza por sus playas extensas, sus dunas y la sensación de aislamiento y tranquilidad. A diferencia de otros destinos tradicionales de la Costa Atlántica, no tiene balnearios ni edificios altos ni multitudes.

Esa particularidad es uno de sus principales atractivos. La Chiquita apunta a quienes quieren pasar unos días frente al mar, caminar por la costa, disfrutar del paisaje y del silencio que no abunda en las grandes ciudades.

Una costa extensa y sin urbanización

La Chiquita se destaca por su amplia costa poco intervenida, donde la naturaleza tiene el protagonismo. Sus 20 kilómetros de playas permiten encontrar sectores tranquilos incluso durante el punto más álgido de la temporada de verano.

El paisaje de este lugar suma arena, dunas y mar abierto, y a diferencia de los destinos tradicionales como Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell, las concentraciones de turistas no admiten comparación.

Para quienes llegan hasta allí, la experiencia tiene más que ver con la desconexión y la tranquilidad más que con una oferta turística clásica. El atractivo está precisamente en la posibilidad de disfrutar de una playa extensa sin el movimiento constante que caracteriza a otros puntos de la costa.

Una escapada para los que eligen pasar un verano distinto

El interés por destinos menos conocidos de la costa bonaerense creció en los últimos años entre quienes prefieren evitar las playas saturadas durante la temporada de verano más plena. La Chiquita apareció como una alternativa para todos los que están dispuestos a recorrer algunos kilómetros más, pero a cambio de encontrar un entorno natural donde prima el silencio.

Además de sus playas, la zona del partido de Villarino se caracteriza por su gran riqueza ambiental. La región costera del sur bonaerense cuenta con muchos espacios naturales preciosos, como la Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía San Blas, cuya protección está contemplada por la legislación provincial.

Para quienes este verano buscan una playa diferente, lejos de los destinos tradicionales y del turismo masivo, La Chiquita puede convertirse en la propuesta ideal.