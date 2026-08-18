El pueblo a 1 hora de CABA que tiene uno de los atardeceres más impactantes del país.

A poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires existe un destino donde el agua, la historia y la naturaleza se mezclan en una escapada que puede hacerse incluso en un solo día. Se trata de Chascomús, una ciudad ubicada a unos 120 kilómetros de CABA que tiene una particularidad que sorprende: su enorme laguna puede recorrerse por un camino de aproximadamente 30 kilómetros y funciona como el gran eje de la vida turística local.

La cercanía con Buenos Aires es uno de sus grandes atractivos. El acceso por la Autovía 2 permite llegar en alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito, y convertir el viaje en una alternativa para cortar con la rutina sin necesidad de organizar una salida demasiado compleja.

El espejo de agua que cambia por completo el paisaje

La protagonista indiscutida es la Laguna de Chascomús, la mayor de las siete lagunas que integran el sistema de Encadenadas. Tiene unas 3.044 hectáreas y está rodeada por un camino de circunvalación que permite recorrerla en auto, bicicleta o incluso a pie en distintos tramos.

La propuesta puede ser tan tranquila como sentarse frente al agua con unos mates o sumar actividades para quienes buscan algo más de movimiento. En distintos sectores se practican kayak, windsurf, kitesurf, navegación y pesca deportiva. Pero hay un momento que suele convertirse en el gran recuerdo de la escapada: el atardecer. Sobre la costa oeste de la laguna se pueden observar puestas de sol especialmente llamativas, con el cielo reflejándose sobre el enorme espejo de agua.

La protagonista indiscutida es la Laguna de Chascomús, la mayor de las siete lagunas que integran el sistema de Encadenadas.

Aunque la laguna concentra buena parte de las miradas, Chascomús también tiene una importante dimensión histórica. La ciudad fue fundada en 1779 como parte de la línea de frontera de la provincia de Buenos Aires y conserva diferentes edificios y espacios vinculados con su pasado.

Una caminata por el casco histórico permite conocer lugares como la Plaza Independencia, el Teatro Brazzola, la Municipalidad, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, el Museo Pampeano, la Casa de Casco y la Capilla de los Negros. La propia Secretaría de Turismo propone un circuito histórico que demanda alrededor de dos horas y 45 minutos.

También se puede visitar el Parque de los Libres del Sur, ubicado junto a la laguna y creado en 1939 en relación con la conmemoración de la Batalla de Chascomús y la construcción del Museo Pampeano. Una de las ventajas del destino es que no obliga a elegir entre naturaleza, historia o gastronomía: todo queda relativamente cerca y puede combinarse en una misma visita.

Chascomús está ubicada a unos 120 kilómetros de CABA y uno de sus principales accesos es la Autovía 2, el corredor que conecta Buenos Aires con la Costa Atlántica. También se puede llegar por la Ruta Provincial 20.Por su distancia, accesibilidad y variedad de propuestas, es un destino que funciona tanto para una visita de un día como para quedarse todo un fin de semana.