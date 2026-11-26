La localidad misionera de Capioví renueva cada diciembre su paisaje urbano con una decoración navideña que convoca a visitantes de distintos puntos del país y la convirtió en uno de los destinos más particulares para disfrutar de las fiestas.

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La propuesta se distingue por sus adornos, figuras y estructuras luminosas confeccionados principalmente con materiales reciclados, que ocupan las calles, las plazas y los edificios públicos. La iniciativa tiene un fuerte componente comunitario, ya que vecinos, instituciones y voluntarios participan en los preparativos durante varios meses.

El proyecto comenzó en 2009 y, desde entonces, se convirtió en una de las principales características turísticas del municipio. Fundado en 1919, el pueblo combina esta tradición con sus atractivos naturales y una historia vinculada a los primeros colonos europeos que llegaron a la región.

¿Cómo es Capioví, el pueblo misionero que en cada diciembre se convierte en la capital de la Navidad de Argentina?

El despliegue de diciembre transforma especialmente el centro de la localidad. La Plaza de los Pioneros funciona como uno de los puntos principales del recorrido, con instalaciones temáticas que se suman a los adornos distribuidos por distintos espacios públicos.

Uno de los aspectos distintivos es el aprovechamiento de elementos reciclados para elaborar los motivos navideños. Esta modalidad permite reutilizar materiales en la construcción de árboles, estrellas, guirnaldas y otras figuras, con un trabajo artesanal que involucra a diferentes sectores de la comunidad.

La preparación no queda exclusivamente en manos del municipio: las instituciones locales y los vecinos colaboran en la elaboración y colocación de los adornos. La participación colectiva es una de las características que permitió sostener la propuesta a lo largo de los años.

Además de la decoración, durante la temporada se organizan actividades para los visitantes, entre ellas espectáculos al aire libre, conciertos, ferias gastronómicas y propuestas infantiles. También se realizan encuentros y talleres vinculados con la elaboración de los elementos decorativos.

¿Qué hacer en Capioví, la capital argentina de la Navidad?

Además de convertirse en la capital navideña de Argentina cada diciembre, Capioví tiene otros atractivos para quienes quieran aprovechar la escapada. Uno de ellos es el salto Capioví, una cascada sobre el arroyo homónimo que forma una pileta natural de hasta cuatro metros de profundidad en su caída. El lugar cuenta con un pequeño parque y constituye uno de los principales espacios turísticos del municipio.

La localidad también tiene un observatorio astronómico y permite organizar excursiones hacia otros destinos de la zona, como Puerto Rico y Jardín América, además de recorrer las ferias de artesanos.

La historia de Capioví comenzó en 1919, cuando la compañía de Carlos Culmey adquirió terrenos en la región. Al año siguiente llegó Enrique Graef junto con su familia, considerada entre los primeros grupos de colonos del lugar. Posteriormente se instalaron familias de origen alemán y suizo, que dejaron su impronta en la identidad de la comunidad.

En 1971, la instalación de la planta celulósica Papel Misionero impulsó una nueva etapa de crecimiento económico. Hasta ese momento, las plantaciones de yerba mate constituían una de las principales actividades productivas de la zona.

¿Cómo llegar a Capioví, la capital argentina de la Navidad?

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, Capioví se encuentra a unos 1050 kilómetros. El acceso puede realizarse por la ruta nacional 12, con un trayecto que atraviesa Corrientes y continúa hacia Posadas antes de seguir hacia el norte de Misiones.