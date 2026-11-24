La Municipalidad de Rosario comenzó con los trabajos de instalación del tradicional árbol de Navidad ubicado en la rotonda de bulevar Oroño y avenida Pellegrini, uno de los símbolos más reconocidos de las celebraciones de fin de año en la ciudad.

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El montaje empezó el sábado por la mañana con la colocación de las guirnaldas luminosas que forman la estructura, que se extiende sobre la rotonda y permite que los vehículos circulen por debajo, según informó Cadena 3 Rosario.

El encendido de las luces está previsto tradicionalmente para el 8 de diciembre, aunque todavía no se informó oficialmente el horario de la ceremonia de 2026. El año pasado, las luminarias se prendieron poco después de las 20:30, durante un encuentro que reunió a cientos de vecinos.

¿Cómo es el tradicional árbol de Navidad de Rosario, uno de los más grandes del país?

El arbolito de Oroño y Pellegrini tiene 24 metros de ancho por 15 de alto y está compuesto por 3000 luces LED distribuidas en guirnaldas que atraviesan la rotonda. Su diseño permite crear una figura navideña de grandes dimensiones sin interrumpir la circulación vehicular.

La instalación está a cargo de personal de la Dirección de Alumbrado Público, que cada año realiza las tareas de montaje y mantenimiento. La tecnología LED permite conseguir una mayor potencia lumínica con un consumo energético menor.

La tradición comenzó en la década de 1970, cuando la Dirección de Alumbrado Público impulsó la instalación de esta estructura en una de las intersecciones más transitadas de Rosario. Desde entonces, el arbolito se convirtió en un punto de referencia durante diciembre y convoca a familias y visitantes que se acercan para observar la iluminación.

La celebración también suele extenderse a otros sectores de la ciudad, donde se instalan árboles de menor tamaño y ornamentaciones navideñas. Entre los espacios que tuvieron decoraciones en ediciones anteriores se encuentran la plaza San Martín, el Parque Mitre, conocido como las Cuatro Plazas, y el Mercado del Patio.

En 2025, el encendido central se realizó el lunes 8 de diciembre, con música en vivo y una convocatoria de cientos de personas en las inmediaciones del parque Independencia. Las luces se prendieron a las 20.30 y la ornamentación permaneció instalada durante las fiestas.

Para la edición 2026, el montaje ya está en marcha, mientras se espera que el municipio confirme los detalles de la ceremonia que dará inicio a la temporada navideña en Rosario.