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Netflix se adelanta a la Navidad y anota su primer éxito mundial protagonizado por Dennis Quaid

La historia transcurre durante las fiestas de fin de año y propone una mirada sobre los vínculos, el afecto y la importancia de la compañía.

12 de noviembre, 2026 | 14.53
Netflix se adelanta a la Navidad y anota su primer éxito mundial protagonizado por Dennis Quaid

Netflix incorporó a su catálogo "La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta", una película que combina drama familiar y espíritu navideño a través de la historia de un perro que acompaña a sus dueños durante un momento difícil.

La producción presenta los conflictos de una familia desde la perspectiva de su mascota, que se convierte en un testigo de las tensiones y los cambios que atraviesan sus integrantes. La historia transcurre durante las fiestas de fin de año y propone una mirada sobre los vínculos, el afecto y la importancia de la compañía.

MÁS INFO

Con una duración cercana a los 100 minutos, "La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta" se suma a las opciones de Netflix para quienes buscan una película ambientada en Navidad, pero con una trama centrada en las relaciones familiares.

¿De qué se trata "La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta"?

La trama sigue a los Goss, una familia que atraviesa una crisis durante los días previos a Nochebuena. El relato está narrado desde el punto de vista de Winstead, un perro de raza basset hound que observa cómo los problemas personales, las diferencias entre sus integrantes y una emergencia médica afectan la convivencia.

El conflicto se profundiza cuando Juliana, una de las integrantes, debe ser hospitalizada y queda en coma inducido. La situación obliga a Hunter, el padre, a asumir nuevas responsabilidades mientras enfrenta dificultades laborales. A esto se suma el distanciamiento de Sander, un abuelo viudo que encuentra en Winstead a su principal compañía.

En medio de ese escenario aparece Ruby, una cachorra de raza corgi que fue encontrada sola. Su llegada genera nuevas discusiones: mientras Hunter considera que la familia no está en condiciones de hacerse cargo de otro animal, Ello, una de las jóvenes de la casa, establece rápidamente un vínculo con ella.

A partir de la relación entre los dos perros y los distintos integrantes del hogar, la película desarrolla una historia sobre el duelo, las diferencias familiares y la posibilidad de recuperar los vínculos en un momento complicado. La Navidad funciona como telón de fondo de una convivencia atravesada por la incertidumbre y las decisiones que deberán tomar sus protagonistas.

La dirección está a cargo de Cathryn Michon, quien también escribió el guion junto con W. Bruce Cameron, autor de la obra literaria que dio origen a la historia. El elenco está encabezado por Dennis Quaid, acompañado por Milo Ventimiglia, Mary Steenburgen, Kathleen Rose Perkins y Jennifer Tilly. Thomas Haden Church participa como la voz de Winstead.

Ficha técnica de La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta

  • Título original: A Dog's Perfect Christmas.
  • País: Estados Unidos.
  • Género: Drama, comedia y familiar.
  • Duración: 99 minutos.
  • Dirección: Cathryn Michon.
  • Guion: W. Bruce Cameron y Cathryn Michon.
  • Reparto: Dennis Quaid, Milo Ventimiglia, Brooke Lena Johnson, Thomas Haden Church, Mary Steenburgen, Kathleen Rose Perkins y Jennifer Tilly.
  • Música: Rachel Portman.
  • Plataforma: Netflix.
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