El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó una licitación pública para construir nuevos desagües pluviales en el partido de General San Martín, con el objetivo de reducir los anegamientos que afectan a distintos sectores del distrito.

{{{htmlAmp}}}

El proyecto contempla intervenciones en las cuencas Lange y San Andrés, que comprenden zonas de Villa Ballester y San Martín Centro. La inversión total prevista asciende a casi $8000 millones y los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 365 días corridos.

La convocatoria fue autorizada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos mediante la Resolución 856/2026, firmada el 16 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

¿Cuáles son las nuevas obras hídricas que licitó la Provincia para hacer frente a El Niño?

El proyecto apunta a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y ampliar la capacidad de drenaje en sectores urbanos que registran dificultades durante las precipitaciones. La documentación técnica fue elaborada por la Dirección Provincial de Hidráulica e incluye los planos, la memoria descriptiva y las especificaciones de las intervenciones.

El presupuesto oficial destinado a la construcción asciende a $7.652.584.231,61. A esa cifra se suman $76.525.842,32 para tareas de dirección e inspección y otros $229.577.526,95 correspondientes a una reserva prevista por la legislación provincial de obra pública. Así, el monto total estimado alcanza los $7.958.687.600,88.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el lunes 21 de diciembre a las 16, mediante el sistema electrónico de contrataciones de obra pública bonaerense. La apertura de las ofertas está prevista para el martes 22 de diciembre a las 14. Una vez adjudicados los trabajos y firmado el acta de inicio, la firma seleccionada tendrá un año para completar la intervención.

La licitación se incorpora a una estrategia provincial más amplia para reducir los riesgos asociados a las precipitaciones intensas y al fenómeno de El Niño. El plan de gestión del riesgo climático informado por el Ministerio de Infraestructura reúne 139 obras y proyectos y siete estudios, con una inversión estimada de $1,7 billones. Entre las intervenciones previstas figuran trabajos de limpieza y ampliación de cauces, sistemas de microdrenaje y macrodrenaje urbano y defensas costeras.

En agosto, durante la presentación de las políticas de prevención ante el fenómeno climático, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió: "Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad para que los y las bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales".

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, sumó: "La Provincia lleva adelante una histórica batería de trabajos hidráulicos acordados con cada uno de los municipios para afrontar estos acontecimientos".