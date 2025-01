Se profundiza la merma de turistas en los sectores más populares de la Costa bonaerense

A medida que avanzan las días de verano, en la costa bonaerense aguardan que el flujo de turistas aumente considerablemente pero, hasta el momento, las cifras no arrojan los resultados esperados. En diálogo con El Destape Radio, la subsecretaria de Turismo provincial, Soledad Martínez, afirmó que "cambiaron los consumos turísticos", por lo cual "la gente hace escapadas de 4 días, ni siquiera de una semana". En ese sentido contó que "es muy difícil hacer un análisis previo de la ocupación hotelera, porque la gente reserva con muy poca anticipación".

Amén de ello, la funcionara contó que diciembre de 2024 "tuvo una caída del 10% en comparación con diciembre del 2023". "Es un montón", afirmó aunque aclaró que, en 2023 hubo "dos fines de semana largo", mientras que el año pasado en el doceavo mes "no hubo ninguno".

Desde el sector turístico esperan que "la segunda quincena de enero" reflote, ya que históricamente "es la más fuerte". "Cambiaron mucho los consumos turísticos, la gente hace escapadas de 4 días ni siquiera de una semana, y muchos lo hacen mucho sobre la fecha", explicó Martínez. De esta manera, remarcó que los únicos sectores ocupados "son los más caros".

En la misma línea se expresó Mauro Moyano, Vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cariló. "La ocupación viene diferente a otras temporadas. La crisis, el dólar, Brasil y la publicidad negativa hacia la Argentina hacen que esté pasando esto, no se hizo nada para que se vacacione acá", dijo en El Destape Radio bastante ofuscado.

Amén de ello contó que "estaremos en un 70% de ocupación hotelera", aunque advirtió que "febrero va muy lento". "En octubre nosotros ya teníamos un panorama bastante claro de cómo iba a ser la temporada. Hoy es incierto", destacó. "Se habla más de Brasil que de Argentina", se quejó y agregó que como consecuencia: "esta es de las temporadas 'más malitas' que tuvimos".

Un inicio de temporada a media máquina

En la Cámara Argentina de Turismo (CAT) advirtieron que las reservas de la Costa Atlántica, a días del arranque de enero, se encontraban apenas en un 50% promedio en los principales destinos, Mar del Plata incluido, aunque un poco más altas en el partido de Pinamar. Un nivel "por debajo respecto al del año pasado", señaló el vicepresidente del ente, Aldo Elías.

Aun así, en el sector esperan que este muy modesto nivel crezca sobre la marcha, dado que los años en los que la mayoría veraneaba una quincena entera, un mes o incluso más, hace tiempo quedaron atrás. "Si ya se sabe que el verano va a ser más tranquilo, no tenés necesidad de reservas. Se termina haciendo un círculo vicioso en el que no hay reservas porque no hay apuro ni demanda", explicó el funcionario. Resulta evidente que la mayoría de los potenciales turistas no avalaron la suba de precios pretendida por los prestadores en los meses previos como forma de recuperarse de un pésimo verano 2023-2024 que llegó en medio de lo peor del ajuste de shock de Milei.