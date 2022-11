La Matanza: un hombre fue baleado por la policía e indagan a 11 efectivos

Los 11 efectivos policiales serán indagados durante la jornada de hoy. Los policías buscaban un búnker de drogas, confundieron a un hombre con un “dealer” y lo asesinaron. Los familiares denuncian un caso de gatillo fácil.

Un total de 11 policías fueron detenidos y desafectados de sus funciones tras el homicidio de Esteban Bellido, un hombre de 39 años, que fue baleado ayer durante un procedimiento realizado en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Los efectivos serán indagados en las próximas horas y se esperan los resultados tanto de la autopsia como de los peritajes de las armas secuestradas para avanzar en la investigación, informaron hoy fuentes judiciales a Télam.

Los policías serán indagados por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Gastón Duplaá quien, tras el crimen, estuvo en el lugar. El funcionario público dispuso la aprehensión de 11 policías de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) por "homicidio" y ordenó secuestrar sus armas reglamentarias y tres de los móviles en los que iban, para que se analice el sistema ABL que permite determinar su geolocalización.

Además. los efectivos fueron desafectados por la oficina de Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense, y serán investigados por “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por la condición de ser funcionario policial”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, el cuerpo de la víctima, quien era empleado de una fábrica de gaseosas, fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para ser sometido a la autopsia de rigor.

Los vecinos del barrio atacaron un móvil policial y cortaron la ruta 3 para repudiar del hecho y exigir el esclarecimiento. Esta mañana, Andrea, una vecina del barrio que estaba trabajando arriba del techo de su casa con su hijo y fue testigo del homicidio de Esteban Bellido, conocido como "El jujeño", contó al canal TN que "los policías entraron por una calle lindera al barrio, dejaron los patrulleros afuera, y entraron disparando supuestamente para un allanamiento", aunque "no aprehendieron a nadie y solo tiraron".

"Parece que venían en busca de supuestos narcos, entraron disparando sin mirar nada. Es ahí cuando le tiran por la espalda al 'Juje'. No le dijeron nada, ni le dieron la voz de alto. No le dijeron nada para que se detenga o se tire al piso", relató la testigo. "No sabíamos por qué dispararon si él venía caminando. El 'Juje' no tenía armas, no tenía nada. Venía caminando porque había dejado su auto en el mecánico que está a la vuelta, le tiraron por la espalda y se muere en la puerta de mi casa, se ahoga con su propia sangre", detalló Andrea.

Tras asegurar que Bellido era "re laburador", la testigo dijo que "hubo entre 11 y 18 disparos" policiales y que brindará testimonio ante el fiscal Duplaá. Al respecto, la fiscalía aguarda los resultados de los peritajes sobre las armas y las filmaciones de las cámaras de seguridad, encomendados a Gendarmería Nacional.

Qué dijo el abogado de los policías

Rubén Fernández, defensor de los 11 policías bonaerense, aseguró que “no hay pacto de silencio" entre los imputados y adelantó que "la idea es que declaren al ser indagados por la Justicia" durante la jornada. "Acá no hay un pacto de silencio, no hay nada que ocultar. Sí se van a deslindar responsabilidades que tenga que ser como corresponde, como marca la ley", dijo el letrado Rubén Fernández en declaraciones a la prensa.

El abogado adelantó que va a entrevistarse con cada uno de ellos y que "la idea es que declaren" ante el fiscal de La Matanza a cargo de la causa, Gastón Duplaá. Sobre el hecho, Fernández dijo que "no tiene certeza aún de cuántos disparos hubo", por lo que espera los resultados de los peritajes balísticos.

"Aparentemente fue un procedimiento donde se estaba haciendo una venta de drogas. Hace dos meses murió un efectivo policial que mataron los narcos en el mismo lugar y en una circunstancia como ésta", añadió el defensor de los acusados, quien dijo que el personal "normalmente recorre ese radio previniendo ese tipo de delitos", ya que se trata de "una zona que está dominada por bandas narcos".

El crimen

El hecho ocurrió el lunes a la tarde, en un barrio de la localidad de Virrey del Pino, La Matanza. Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba un operativo para desbaratar un búnker de drogas y, según diferentes fuentes que contaron a Télam, en el lugar se encontraba un operario, a quien aparentemente los policías confundieron con un hombre que había ido a comprar estupefacientes.

En circunstancias que aún se buscan determinar, Bellido fue baleado por la policía y murió camino a un hospital de la zona. Los testigos aseguraron a la prensa y a los investigadores que la víctima "no tenía arma de fuego" y que "no se enfrentó a los efectivos", quienes lo balearon por la espalda.