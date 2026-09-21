Marcel Proust, escritor, sobre el paso del tiempo: "Los verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido"

El 10 de julio de 1871 en Auteuil, cerca de París, nació el reconocido escritor Marcel Proust, famoso alrededor del mundo por sus obras y frases. Su padre, Adrien Proust, era médico y su madre, Jeanne Weil, formaba parte de una familia acomodada de origen judío.

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Desde que era chico el escritor padeció fuertes ataques de asma que afectaron su vida cotidiana y condicionaron gran parte de su trayectoria. Pese a sus problemas de salud, desarrolló un profundo interés por la literatura y empezó a frecuentar los salones de la alta sociedad parisina, donde entró en contacto inmediatamente con artistas, escritores y figuras de la aristocracia.

En aquellos ambientes y junto con sus propias experiencias personales, forjó el contexto y la identidad de su producción literaria, que sería reconocida por los siglos.

Una obra paradigma sobre el tiempo y la memoria

La gran obra de Proust fue En busca del tiempo perdido (À la recherche du temps perdu), una novela de siete volúmenes, publicados entre 1913 y 1927. De allí una de sus más célebras frases: "Los verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido".

El escritor empezó a trabajar intensamente en el proyecto alrededor del año 1908 y continuó revisándolo hasta poco antes de su muerte. El primer volumen Por el camino de Swann apareció en 1913, luego de que varias editoriales lo rechazaran.

La novela reconstruye la vida y las percepciones de un narrador llamado Marcel, que evoca su infancia, sus vínculos afectivos, sus experiencias amorosas y su relación con el mundo artístico y social de la Francia de fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Uno de los ejes centrales de la obra es la llamada “memoria involuntaria”, que son aquellos recuerdos que aparecen de manera inesperada a partir de una sensación, un aroma o un sabor. En esta línea, el fragmento más famoso es el de la magdalena mojada en té, cuyo gusto despierta en el narrador recuerdos de su infancia.

El legado

Proust no se limitó a contar su propia historia, sino que a través de sus personajes retrató las transformaciones de la sociedad francesa, las diferencias de clase, el ascenso de la burguesía, el declive de la aristocracia y las tensiones políticas de la época.

En el año 1919 recibió el Premio Goncourt por A la sombra de las muchachas en flor, el segundo volumen de su ciclo narrativo. Poco después murió, el 18 de noviembre de 1922 en París, a los 51 años, tras sufrir complicaciones respiratorias severas.

Los últimos tomos de En busca del tiempo perdido fueron publicados de manera póstuma bajo la supervisión de su hermano Robert. Su estilo introspectivo y su exploración de la conciencia, lo transformaron en estandarte de la narración del tiempo y la experiencia humana: su obra sigue siendo una de las cumbres de la literatura universal.