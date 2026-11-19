El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a Mar del Plata y a sectores del este y sudeste bonaerense en la previa del fin de semana largo. Mientras que en el norte del Litoral se esperan lluvias desde la madrugada, con acumulados entre 30 y 90 mm.

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Este jueves por la noche, la advertencia alcanza a sectores de Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa, además de partes de Neuquén, Río Negro y Chubut. En Misiones, el viernes persistirá el riesgo y la lluvia podría continuar hasta el próximo martes.

En la Patagonia, el área bajo alerta se desplazará hacia el centro y el este de Chubut. Las zonas de llanura baja también se encuentran bajo alerta y esperan acumulados de 30 mm a 70 mm, y algunas localidades podrían superar los 70 mm, según advirtió el sitio Meteored.

Las zonas afectadas por fuertes tormentas en la madrugada y la tarde del viernes 20

Los sectores que ingresaron a la franja de riesgo de esta madrugada son los sectores de Chaco, Formosa, Corrientes, el norte de Santa Fe y Misiones. En la zona de Chaco y el norte santafesino, el aviso rige en las primeras horas, pero en Misiones se prolongó hasta la tarde y, en algunos sectores, se puede extender hasta la noche.

Por otro lado, en la costa bonaerense rige una alerta entre las 15 y las 21 del viernes. La probabilidad de precipitación por la tarde ronda el 65% en la Ciudad de Buenos Aires, aunque los sectores bajo alerta por tormentas fuertes se ubican hacia el este y sudeste de la provincia. En Rosario, la probabilidad de precipitación para la tarde es de apenas el 10 %.

¿Hasta cuánto puede llover en Misiones?

En Posadas, el total de lluvias podría rondar los 90 mm hacia el martes por la noche. Para el mismo período, se esperan alrededor de 20 mm en la ciudad de Santa Fe y de 15 mm en Rosario. Para la zona costera, la estimación ronda los 20 mm, por debajo del rango previsto bajo alerta.

Además, en Misiones no solo importa la cantidad de lluvia, sino cuánto tiempo pase entre cada evento. Si se mantiene un suelo con mucha humedad, al día evento una mayor parte del agua irá hacia cunetas y arroyos, dando lugar a posibles anegamientos en bajos y caminos rurales. En las cuencas del Paraná y del Uruguay, la evolución de los caudales dependerá además de las lluvias aguas arriba y el volumen que transporte cada río.