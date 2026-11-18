El clima vuelve a estar en el centro de la atención en Argentina. Un ciclón extratropical se desplazará hacia el océano Atlántico y se ubicará frente a las costas bonaerenses este miércoles 18 de noviembre. El fenómeno favorecerá la circulación de vientos intensos del sudoeste, con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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El escenario meteorológico se desarrolla mientras avanza el fenómeno de El Niño, que durante el ciclo 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional. De acuerdo a los pronósticos internacionales, el calentamiento del Pacífico ecuatorial continuará fortaleciéndose durante los próximos meses. ¿Qué pasará en Buenos Aires y cuáles serán las regiones más afectadas por las lluvias?

Ciclón frente a Buenos Aires: qué pasará el miércoles 18 de noviembre

De acuerdo con un informe publicado por Meteored, el centro de bajas presiones que atravesó el norte de la Patagonia durante el comienzo de la semana se instalará este miércoles sobre las aguas del Atlántico, al este de Buenos Aires.

La presencia de este sistema favorecerá la regeneración de precipitaciones sobre el noreste de Chubut, las costas de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, uno de los principales efectos sobre el territorio bonaerense será la intensidad del viento.

El pronóstico advierte que las ráfagas del sudoeste podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en distintos sectores de la provincia. En el AMBA, en tanto, podrían superar los 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/argentina-triple-alerta-lluvias-tormentas-viento-zonda-todas-zonas-afectadas-20261117193242

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el panorama será diferente al de las regiones costeras: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas de entre 18 y 28 grados y cielo parcialmente nublado durante buena parte del día.

Por lo tanto, el paso del ciclón no implica necesariamente un temporal de precipitaciones sobre la Capital Federal. El principal factor de atención para el miércoles será la circulación de viento.

Se aproxima un ciclón al AMBA. Crédito: Gemini

Súper Niño 2026-2027: por qué preocupa el fenómeno climático

El episodio meteorológico coincide con el fortalecimiento de El Niño, un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) publicó el 12 de noviembre su último diagnóstico del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). El organismo indicó que el fenómeno continúa intensificándose y que existe una probabilidad superior al 79% de que se mantenga en una categoría fuerte a muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.

En Argentina, El Niño suele asociarse con una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales en sectores del centro y noreste del país. Sin embargo, no determina por sí solo la formación de cada tormenta o ciclón: estos sistemas también dependen de las condiciones atmosféricas regionales.

Dónde se esperan las lluvias más intensas y qué provincias estarán afectadas

El informe de Meteored anticipa una semana marcada por precipitaciones frecuentes, con acumulados que podrían superar los 180 milímetros y alcanzar valores cercanos a los 200 milímetros en sectores del noreste argentino.

Para el miércoles 18, las mayores precipitaciones se concentrarían en el norte de Santa Fe, el este de Chaco, Formosa y el oeste de Corrientes, donde podrían superarse los 60 milímetros en apenas 24 horas.

También se esperan tormentas localmente fuertes en Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Hacia el jueves 19, la inestabilidad continuará sobre el noreste argentino, con acumulados estimados de entre 50 y 60 milímetros, que podrían ser superiores en forma puntual.

El viernes 20, las lluvias volverían a alcanzar el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros.

La situación es especialmente delicada en el Litoral. Meteored advierte que las nuevas precipitaciones podrían agravar las condiciones de una región que ya presenta suelos saturados, arroyos crecidos y localidades afectadas por la crecida del río Paraná.

En Buenos Aires, la atención estará puesta principalmente en el viento durante el miércoles 18, mientras que las precipitaciones más importantes de la semana se concentrarán en el noreste argentino. El avance de El Niño será otro factor para seguir de cerca durante los próximos meses, en un verano 2026-2027 que podría estar marcado por condiciones climáticas excepcionales.