Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 28 de diciembre de 2025

Luego de una jornada inestable y cargada de precipitaciones, el clima ofrece una tregua este domingo 28 de diciembre en el centro de la provincia de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirma una mejora sostenida, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas.

El escenario no es nuevo: diciembre suele despedirse con pulsos de tormentas intensas seguidos por períodos de calor seco, una dinámica que especialistas del SMN vienen señalando desde hace años.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En la ciudad de la bandera, el domingo 28 de diciembre se presentará sin probabilidad de precipitaciones, con 0% de lluvias tanto por la mañana como por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 20°, mientras que la máxima alcanzará los 33°, consolidando una jornada plenamente veraniega.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con vientos leves del sector norte, un combo que favorece la sensación térmica elevada. De acuerdo al análisis de los expertos, este tipo de jornadas es la antesala de picos de calor más intensos en los días posteriores.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial, el panorama será similar aunque con registros térmicos algo más contenidos. Para este domingo se espera una mínima de 23° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias entre 0% y 10%, lo que descarta fenómenos significativos.

El cielo estará entre parcialmente nublado y algo nublado, con una humedad persistente que mantendrá el ambiente pesado, una característica típica del litoral en esta época del año. La estabilidad marca un contraste fuerte con el sábado, cuando las tormentas dominaron gran parte de la jornada.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cuándo empieza la ola de calor en Santa Fe y Rosario?

El domingo funciona como un punto de inflexión. Sin lluvias en el horizonte inmediato, el calor comienza a ganar protagonismo de cara al cierre de diciembre. En Rosario, las temperaturas ya anticipan valores más extremos para el lunes, mientras que en Santa Fe el ascenso será gradual.

Este patrón, repetido en los últimos veranos, refuerza una tendencia climática que especialistas vienen advirtiendo: eventos intensos y breves seguidos por períodos prolongados de altas temperaturas.

Las recomendaciones de SMN para el clima del domingo