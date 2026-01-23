Llega el calor a CABA y el Conurbano: así será el clima este viernes 23 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 23 de enero en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo continuarán los siguientes días. Este viernes 23 el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día y la temperatura se ubicará entre una mínima de 24 grados y una máxima de 32.

El sábado 24, de acuerdo al SMN, llegará el verdadero calor: la temperatura se encontrará entre una mínima de 25 grados y una máxima de 34, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. El domingo 24 continuará las calurosas térmicas, al comenzar la jornada con una mínima de 24 grados y elevarse hasta alcanzar los 34 grados.

Llega la ola de calor al AMBA: el pronóstico de la próxima semana

Además, el SMN lanzó una alerta naranja y adelantó las fuertes temperaturas que experimentarán los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense los siguientes días:

Lunes 26: mínima de 26° y máxima de 36°. Cielo parcialmente nublado.

mínima de 26° y Cielo parcialmente nublado. Martes 27: mínima de 26° y máxima de 35° . Cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

mínima de 26° y . Cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Miércoles 28:.

¿Qué es una ola de calor?

Según la definición compartida por el SMN, una ola de calor configura un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales históricos que dependen de cada localidad.

La ola de calor comenzará el fin de semana y se extenderá hasta por lo menos el miércoles que viene con máximas de 36 grados

Para su establecimiento, se puede puede recurrir al pronóstico de anomalías elaborado por el organismo oficial y que, conforme al reporte correspondiente al período del 22 al 28 de enero, signará hasta 3° C por encima de la media habitual.