Hasta cuándo llueve: el pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 17 de enero de 2026

El clima vuelve a ser tema central en Santa Fe y Rosario este sábado 17 de enero de 2026. Luego de varios días de calor intenso y humedad persistente, el foco está puesto en las lluvias: cuándo llegan, cuánto duran y si afectan los planes del fin de semana.

De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la situación no es uniforme en toda la provincia. Mientras una de las ciudades arranca el día con chances concretas de lluvia, en la otra el escenario es muy distinto, con estabilidad y temperaturas en ascenso.

Este patrón —lluvias breves y localizadas seguidas de mejoras rápidas— es característico del verano en el Litoral, donde la combinación de altas temperaturas y humedad genera tormentas aisladas que no siempre impactan de manera homogénea. Como suele señalar el SMN, estas diferencias entre ciudades cercanas son cada vez más frecuentes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, el sábado comienza con lluvias aisladas durante la mañana, con probabilidades que oscilan entre el 10 y el 40%. Las precipitaciones se concentran en las primeras horas del día y no se extenderían más allá del tramo matutino.

Con el correr de las horas, el tiempo tiende a mejorar de forma sostenida, sin lluvias previstas para la tarde ni la noche. La temperatura mínima es de 20° y la máxima alcanza los 32°, en una jornada que termina siendo calurosa, aunque algo más respirable tras la inestabilidad inicial.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En la ciudad de la bandera, el panorama es más estable. Para este sábado no se esperan lluvias en ningún momento del día, con probabilidad de precipitación en 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

El cielo se mantiene mayormente nublado en las primeras horas, con algo más de sol hacia la tarde. La temperatura mínima es de 20° y la máxima llega a 33°, lo que consolida una jornada plenamente veraniega, sin sobresaltos climáticos.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del domingo en Santa Fe

Durante la mañana

Salí con paraguas o piloto liviano: hay lluvias aisladas con mayor probabilidad temprano.

Si te movés en moto o bici, evitá calles anegables y salí con tiempo extra.

Calzado cerrado o impermeable: la lluvia puede ser breve pero intensa.

Desde el mediodía en adelante

Guardá el paraguas: el tiempo mejora y no se esperan nuevas lluvias.

Ropa liviana y transpirable: la máxima ronda los 32°.

Hidratate bien y evitá exposición prolongada al sol en la primera parte de la tarde.

Las recomendaciones del SMN para el clima de Rosario

Todo el día