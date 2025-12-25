¿Llueve? El clima para Navidad en Córdoba con alertas: cómo será el jueves 25 de diciembre

La falta de viento significativo contribuye a un ambiente pesado y cargado.

El clima en Córdoba para este jueves 25 de diciembre estará marcado por condiciones inestables y temperaturas elevadas. Según el pronóstico del tiempo, la jornada se presentará calurosa, con alta probabilidad de lluvias y tormentas. El clima típico del verano vuelve a ser protagonista en una fecha clave del calendario.

Jornada inestable y con alto riesgo de lluvias y tormentas para Navidad del 25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre se perfila como un día atravesado por la inestabilidad atmosférica en la ciudad de Córdoba y zonas aledañas. Las condiciones estarán dominadas por nubosidad variable y una probabilidad de lluvias que alcanza el 90%, lo que incrementa las chances de tormentas y chaparrones aislados, especialmente durante las primeras horas del día.

Este escenario responde a la presencia de aire cálido y húmedo, una combinación habitual en esta época del año que favorece el desarrollo de tormentas de variada intensidad. El pronóstico del tiempo no descarta que algunos fenómenos puedan presentarse de manera localizada, con mejoras temporarias entre episodios.

Temperaturas elevadas y poco cambio térmico

En cuanto a los registros térmicos, el clima en Córdoba mantendrá valores elevados durante toda la jornada. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 24 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33 grados. No se esperan grandes variaciones térmicas respecto de días anteriores, consolidando un escenario típicamente caluroso.

La sensación térmica podría resultar superior a los valores oficiales, sobre todo en los momentos previos a las lluvias. La combinación de calor y humedad genera un ambiente pesado, que suele intensificarse antes de la llegada de tormentas. El clima seguirá siendo exigente, especialmente durante la tarde.

Vientos leves y condiciones generales

Los vientos soplarán desde el sector este, con una velocidad aproximada de 4 kilómetros por hora. Se trata de una circulación leve, sin incidencia significativa en el descenso de la temperatura ni en la disipación de la humedad. Este factor contribuye a que el ambiente se mantenga cargado durante gran parte del día.

El pronóstico del tiempo indica que no habrá un cambio de masa de aire significativo, por lo que las condiciones generales se mantendrán dentro de un patrón similar al de jornadas previas. La inestabilidad será la característica dominante, con mejoras parciales que no garantizan un cielo completamente despejado.

Las condiciones atmosféricas favorecen la aparición de tormentas y chaparrones aislados

Cómo impacta el clima en una jornada festiva

Al tratarse de una fecha especial como el 25 de diciembre, el clima en Córdoba puede influir en la dinámica de actividades al aire libre. Las altas temperaturas y la probabilidad elevada de lluvias obligan a contemplar escenarios variables, con posibles interrupciones por tormentas breves pero intensas.

El pronóstico del tiempo sugiere que las precipitaciones más probables se concentren durante la mañana, aunque no se descartan eventos aislados más tarde. Este tipo de jornadas requiere atención a la evolución del clima, ya que las condiciones pueden modificarse en cortos períodos.

Panorama general para el cierre del día

Hacia el final del jueves, podrían registrarse momentos de mejora temporaria, aunque la inestabilidad no desaparecerá por completo. El ambiente seguirá siendo cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y escasa amplitud térmica.

En síntesis, el clima de este jueves 25 de diciembre en Córdoba estará marcado por el calor, la humedad y una alta probabilidad de tormentas. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada típica del verano, con condiciones variables que acompañan el cierre de las celebraciones navideñas en la región.