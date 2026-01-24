Comienza la ola de calor: así estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Buenos Aires y alrededores y lanzó una alerta amarilla por el calor extremo. Este sábado 24 comienza la verdadera ola de calor: la temperatura se encontrará entre una mínima de 25 grados y una máxima de 34, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día.

El domingo 24, de acuerdo al SMN, se mantendrá el fuerte calor, al comenzar la jornada con una mínima de 24 grados y elevarse hasta alcanzar los 34 grados. Mientras que el cielo continuará parcialmente nublado.

Llega la ola de calor al AMBA: el pronóstico de la próxima semana

Además, el SMN adelantó las fuertes temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense en los siguientes días:

Lunes 26: mínima de 26° y máxima de 36°. Cielo parcialmente nublado.

mínima de 26° y Cielo parcialmente nublado. Martes 27: mínima de 26° y máxima de 35° . Cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

mínima de 26° y . Cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Miércoles 28: habrá un alivio con una mínima de 23° y una máxima de 32°. Cielo mayormente nublado.

¿Qué es una ola de calor?

Según la definición compartida por el SMN, una ola de calor configura un período en el cual las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos umbrales históricos que dependen de cada localidad.

Para su establecimiento, se puede puede recurrir al pronóstico de anomalías elaborado por el organismo oficial y que, conforme al reporte correspondiente al período del 22 al 28 de enero, signará hasta 3° °C por encima de la media habitual.