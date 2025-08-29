Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 29 de agosto

La jornada comienza con 12° de mínima y alcanzará una máxima de 25° en horas de la tarde.

El clima en Córdoba se presenta estable durante este viernes 29 de agosto, con condiciones favorables para quienes transiten la jornada al aire libre. El pronóstico del tiempo anticipa temperaturas templadas, un cielo mayormente despejado en algunos momentos y sin probabilidades de lluvias, aunque se esperan cambios en las condiciones hacia el fin de semana.

Amanecer fresco y una tarde templada

La jornada comienza con una temperatura mínima cercana a los 12°, típica de esta época del año en la provincia. A lo largo del día, el ambiente se tornará más agradable, con una máxima que alcanzará los 25°, ideal para una tarde templada y con poca variación térmica en comparación con días anteriores.

El cielo estará mayormente con nubosidad parcial, lo que permitirá que el sol se haga presente durante varias horas, contribuyendo a la sensación de un clima estable y confortable.

Pronóstico del tiempo: sin lluvias y con vientos suaves

Según el pronóstico del tiempo oficial, no se esperan lluvias para este viernes 29 de agosto. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, lo que garantiza una jornada seca en toda la región.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad aproximada de 7 km/h, con ráfagas suaves que no provocarán cambios significativos en la percepción térmica. Este escenario refuerza la estabilidad del clima en Córdoba, que transcurrirá sin sobresaltos durante todo el día.

Cómo seguirá el clima en Córdoba durante el fin de semana

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con varias horas de sol durante el día.

Si bien este viernes se mantendrá con temperaturas templadas y sin lluvias, el panorama cambiará hacia el sábado. Se espera un descenso marcado en los valores térmicos y un aumento de la nubosidad, en lo que tradicionalmente se conoce como la llegada de la tormenta de Santa Rosa, fenómeno que cada año aparece en fechas similares y suele traer inestabilidad en la región.

La baja de temperatura se sentirá con fuerza, marcando un contraste con la estabilidad prevista para este viernes, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas durante el fin de semana.

Resumen de las condiciones para el viernes 29 de agosto

Cielo: parcialmente nublado.

Temperatura mínima: 12°.

Temperatura máxima: 25°.

Probabilidad de lluvias: 0%.

Viento: noreste, 7 km/h.

Estado general: jornada templada y estable, sin cambios significativos en relación a los días previos.

El clima en Córdoba para este viernes 29 de agosto se mantiene con características agradables y sin eventos extremos, lo que permitirá desarrollar actividades cotidianas con normalidad. Sin embargo, la llegada del fin de semana traerá modificaciones en el clima, especialmente con el descenso de la temperatura que marcará la entrada de un nuevo frente.