Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 21 de enero

El inicio de la jornada estará marcado por cielo parcialmente nublado, una mínima cercana a los 19 grados y viento leve del sector norte-noreste.

El clima y el pronóstico del tiempo en la provincia generan expectativa en pleno verano. En Córdoba, las condiciones meteorológicas previstas para este miércoles 21 de enero estarán marcadas por la estabilidad, con temperaturas típicas de la temporada y cambios en la nubosidad a lo largo del día, según los datos disponibles del clima en Córdoba.

Clima en Córdoba durante la mañana

Durante las primeras horas del miércoles, el clima en Córdoba se presentará con cielo nublado parcial. La temperatura mínima rondará los 19 grados, lo que aportará una sensación térmica agradable para el comienzo de la jornada. La nubosidad será variable, sin indicios de lluvias, lo que permitirá un inicio de día estable.

En cuanto al viento, soplará leve desde el sector norte-noreste, con una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora. Estas condiciones favorecerán un ambiente cálido, aunque sin cambios bruscos en comparación con días anteriores.

Pronóstico del tiempo en Córdoba por la tarde

Con el correr de las horas, el pronóstico del tiempo indica que la temperatura irá en ascenso de manera gradual. Para la tarde se espera que el termómetro alcance una máxima cercana a los 31 grados, consolidando una jornada calurosa pero dentro de los valores normales para enero.

La nubosidad comenzará a disminuir progresivamente, dando lugar a intervalos de cielo despejado. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que descarta precipitaciones durante este tramo del día. El ambiente será cálido y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre considerando las recomendaciones habituales frente a las altas temperaturas.

Clima y condiciones hacia la noche

Hacia la tarde-noche, el clima mostrará un descenso marcado de la nubosidad. El cielo tenderá a despejarse, generando condiciones más estables para el cierre de la jornada. La temperatura comenzará a bajar de forma moderada, ofreciendo un alivio térmico tras el calor diurno.

El viento continuará siendo leve y de dirección predominante norte-noreste, sin ráfagas significativas. Este escenario mantendrá la sensación térmica agradable durante la noche, sin variaciones abruptas en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 31 grados y la nubosidad disminuirá, con ambiente cálido y seco, sin probabilidad de lluvias.

Panorama general del clima hoy en córdoba

El pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de enero anticipa una jornada cálida, con poco cambio de temperatura respecto de días previos. La combinación de cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado hacia la tarde y la noche configura un día estable en la provincia.

La ausencia total de lluvias refuerza un escenario típico del verano cordobés, donde el calor se hace sentir, pero con condiciones meteorológicas previsibles. El clima en Córdoba continuará dominado por temperaturas elevadas y cielos mayormente despejados, al menos durante esta jornada, sin fenómenos significativos que alteren la rutina diaria.