Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el lunes 26 de enero

El lunes se presentará con tormentas y chaparrones desde las primeras horas, con una probabilidad de lluvias que alcanzará el 90%

El inicio de la semana llegará con un cambio marcado en las condiciones atmosféricas de la provincia. El pronóstico del tiempo anticipa inestabilidad, lluvias y un leve descenso térmico respecto de jornadas previas. El clima mostrará señales de variación, mientras que el clima en Córdoba estará influenciado por tormentas y chaparrones a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para el lunes

Según los datos meteorológicos disponibles, el lunes 26 de enero se presentará con condiciones inestables desde las primeras horas. Se esperan tormentas y chaparrones aislados durante la mañana, con una probabilidad de lluvias que alcanzará el 90%, lo que marca un contraste significativo con el fin de semana.

La temperatura mínima se ubicará en torno a los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados. Si bien el ambiente continuará siendo caluroso a cálido, estos valores reflejan un leve descenso térmico en comparación con días anteriores, aunque sin cambios bruscos.

Clima en Córdoba: lluvias y tormentas durante la jornada

El clima en Córdoba estará dominado por la presencia de lluvias y tormentas a lo largo del lunes. Durante la mañana, se prevén chaparrones aislados que podrían desarrollarse de manera irregular en distintos sectores de la provincia.

Con el correr de las horas, la inestabilidad tenderá a intensificarse. Para la tarde y la noche, el pronóstico del tiempo indica probables lluvias más generalizadas, lo que mantendrá el cielo mayormente cubierto y un ambiente húmedo. Estas condiciones podrían extenderse durante varias horas, afectando el cierre de la jornada.

Viento leve y ambiente húmedo

El viento soplará desde el sector este (E) a una velocidad aproximada de 4 km/h. Esta circulación débil favorecerá la permanencia de humedad en el ambiente, un factor clave para el desarrollo de lluvias y tormentas.

La combinación de viento leve, nubosidad abundante y precipitaciones contribuirá a una sensación térmica variable. Aunque la temperatura máxima no será extrema, la humedad elevada podría generar momentos de incomodidad, especialmente en las horas previas a las lluvias más intensas.

Poco cambio de temperatura pese a la inestabilidad

La inestabilidad se mantendrá durante toda la jornada, con chaparrones aislados por la mañana y lluvias más generalizadas hacia la tarde y la noche, acompañadas de cielo mayormente cubierto.

A pesar del cambio en el estado del cielo y la alta probabilidad de precipitaciones, el clima no presentará un descenso térmico pronunciado. El lunes se mantendrá dentro de un rango caluroso a cálido, con poco cambio de temperatura a lo largo del día.

Este tipo de escenario es habitual en jornadas estivales con tormentas, donde la nubosidad y las lluvias moderan el ascenso térmico, pero no generan un enfriamiento significativo. Las noches, en este contexto, suelen conservar registros templados.

Impacto del mal tiempo en el inicio de la semana

El lunes marcará un quiebre respecto de la estabilidad de días anteriores. El clima en Córdoba pasará de jornadas secas y muy calurosas a un escenario dominado por lluvias, tormentas y cielo cubierto, lo que tendrá impacto en la dinámica diaria.

Las precipitaciones previstas podrían traer alivio parcial frente al calor acumulado, aunque también incrementarán la humedad ambiente. Este panorama refuerza la necesidad de seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico del tiempo, ya que la evolución de las tormentas puede variar según la zona.

En síntesis, el pronóstico del tiempo para el lunes 26 de enero anticipa una jornada inestable, con probables tormentas y lluvias desde la mañana hasta la noche, temperaturas algo más moderadas y viento leve del este. Un inicio de semana marcado por el mal tiempo en la provincia.