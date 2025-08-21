Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 21 de agosto

El amanecer en Córdoba se presentará con 13 grados y cielo despejado

La jornada del jueves 21 de agosto estará marcada por condiciones estables y sin precipitaciones, según el pronóstico del tiempo difundido por los servicios meteorológicos oficiales. Las temperaturas se mantendrán templadas y sin grandes variaciones respecto de los días anteriores, lo que asegura un panorama favorable para quienes deban realizar actividades al aire libre en la provincia.

Pronóstico del tiempo para Córdoba el jueves 21 de agosto

El clima en Córdoba presentará un cielo totalmente despejado durante todo el día, acompañado de un ambiente agradable y sin presencia de lluvias. La temperatura mínima estimada será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 25 grados, dentro de los valores típicos de esta etapa de transición hacia la primavera.

Los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora, lo que contribuye a la sensación de estabilidad en el ambiente. Además, la probabilidad de precipitaciones será nula, con un 0% en toda la jornada.

Cómo se presenta el clima en Córdoba para el resto de la jornada

El clima se mantendrá templado durante gran parte del día, con un amanecer fresco y temperaturas que irán en ascenso hacia el mediodía y la tarde. El cielo despejado permitirá una mayor amplitud térmica, generando un contraste entre la mínima de la mañana y la máxima prevista para la tarde.

Durante la noche, las temperaturas descenderán de manera moderada, aunque sin generar condiciones de frío intenso. Estas características convierten al 21 de agosto en una jornada estable y sin cambios significativos respecto de los días previos.

Ingredientes del pronóstico del tiempo en Córdoba

Cielo despejado durante todo el día

Temperatura mínima de 13°

Temperatura máxima de 25°

Probabilidad de lluvias: 0%

Vientos del NNE a 8 km/h

Jornada templada y estable

Hacia el mediodía, las temperaturas rondarán los 20 grados con ambiente agradable

El clima en Córdoba durante el jueves 21 de agosto

El amanecer comenzará con 13 grados, bajo un cielo completamente despejado.

Durante la mañana, la temperatura irá en ascenso de forma gradual.

Hacia el mediodía, se espera un ambiente agradable con registros cercanos a los 20 grados.

En horas de la tarde, la máxima alcanzará los 25 grados, con vientos leves del noreste.

La noche se presentará estable y sin lluvias, con un leve descenso térmico pero dentro de valores templados.

Balance del clima en Córdoba para el 21 de agosto

El pronóstico del tiempo anuncia una jornada ideal en Córdoba, con cielo despejado, temperaturas templadas y sin riesgo de lluvias. La combinación de amplitud térmica moderada y vientos leves genera condiciones agradables y estables, lo que favorece tanto las actividades cotidianas como los planes al aire libre.

En síntesis, el clima en Córdoba para este jueves 21 de agosto se presenta sin sorpresas: estable, templado y con temperaturas que se mantienen dentro de valores confortables para la época.