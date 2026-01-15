Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 15 de enero

El día se presentará cálido a templado, con lluvias como protagonistas y sin cambios bruscos de temperatura, manteniendo un perfil típicamente veraniego

El pronóstico del tiempo para este jueves 15 de enero vuelve a captar la atención en la provincia por la persistencia de condiciones inestables. El clima en Córdoba se presenta como un factor clave para organizar actividades, con lluvias y tormentas previstas a lo largo de la jornada y temperaturas que se mantendrán sin grandes variaciones.

Cómo se presenta el clima hoy en Córdoba durante la mañana

Durante las primeras horas del día, el clima en Córdoba estará marcado por un ambiente cálido a templado, con una temperatura mínima estimada en 20 grados. El cielo se mantendrá mayormente cubierto y no se descarta la presencia de tormentas y chaparrones aislados desde la mañana.

La probabilidad de precipitaciones es elevada y alcanza el 90%, un dato que refuerza el carácter inestable del día. Estas condiciones responden a un escenario típico de la temporada estival, con altos niveles de humedad y nubosidad persistente en la región central del país.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sector sur a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora, lo que no generará un impacto significativo en la sensación térmica, aunque podría aportar algo de alivio frente al ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para la tarde y la noche en Córdoba

Con el avance de la jornada, el pronóstico del tiempo indica que las lluvias continuarán durante la tarde y se extenderán hacia la noche. Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente, alternando momentos de mayor intensidad con períodos de menor actividad.

La temperatura máxima prevista para el jueves 15 de enero es de 24 grados, un valor moderado para esta época del año. No se esperan cambios bruscos en los registros térmicos, por lo que el día mantendrá un perfil estable en cuanto a temperaturas, aunque condicionado por las lluvias.

Hacia la noche, el clima en Córdoba seguirá dominado por la inestabilidad, con lluvias probables y cielo mayormente nublado. Este escenario podría generar una sensación térmica algo más fresca, especialmente en zonas abiertas o con menor urbanización.

Qué factores influyen en el clima de este jueves 15 de enero

Las primeras horas del jueves estarán marcadas por cielo cubierto, alta humedad y una elevada probabilidad de lluvias y tormentas aisladas

El comportamiento del clima durante esta jornada responde a la presencia de condiciones atmosféricas que favorecen la formación de tormentas. La combinación de aire cálido, altos niveles de humedad y un sistema de inestabilidad explica la alta probabilidad de lluvias anunciada para todo el día.

Este tipo de jornadas son frecuentes en enero, uno de los meses más lluviosos del año en Córdoba. La persistencia de nubosidad y precipitaciones contribuye a moderar las temperaturas, evitando picos de calor extremo, pero a la vez genera jornadas con menor amplitud térmica.

La ausencia de vientos intensos también juega un papel importante, ya que limita la disipación de la humedad y favorece la continuidad de las lluvias y chaparrones a lo largo del día.

Panorama general del clima en Córdoba para el jueves

En síntesis, el clima en Córdoba para este jueves 15 de enero se caracterizará por un ambiente cálido a templado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y los 24 grados. Las lluvias y tormentas tendrán un rol protagónico, con una probabilidad muy alta de precipitaciones desde la mañana hasta la noche.

El pronóstico del tiempo no anticipa cambios significativos en la temperatura, pero sí una jornada marcada por la inestabilidad. Estas condiciones invitan a prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y a considerar la presencia de lluvias al planificar actividades en la provincia.