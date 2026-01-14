En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires mostrará mediciones cercanas a 10, categoría considerada muy alta.

El Sevicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta en Argentina por el registro de altos valores en el Índice Solar Ultravioleta (ISUV).

El llamado de advertencia expuesto para este miércoles 14 de enero y correspondiente al mediodía solar, tendrá distintos niveles conforme al área de impacto: en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires mostrará mediciones cercanas a 10, categoría considerada muy alta, mientras que en el Norte y la región de Cuyo se esperan niveles extremos, que podrían llegar hasta los 12 o más.

¿Qué es el índice solar UV?

La radiación solar ultravioleta (UV) que llega a la superficie de nuestro planeta comprende el rango de longitudes de onda UVB (280-320 nm) y UVA (320-400 nm). En este índice se considera la radiación solar UV eritémica que está relacionada con el enrojecimiento de la piel como consecuencia de la exposición al Sol (McKinlay y Diffey, 1987).

¿Cómo se calcula el índice solar UV?

El índice Solar UV (ISUV) se calcula multiplicando el valor de la radiación solar UV eritémica (W/m2) por un factor de 40 m2/W, transformándolo en un valor numérico y adimensional, asociado a un nivel de “riesgo”, que se considera “Extremo” a partir de ISUV=11.

¿Cuáles son los riesgos que anticipan el índice solar UV?

La radiación ultravioleta es una forma de energía emitida por el Sol que, en niveles elevados, puede afectar seriamente la salud. Entre los principales riesgos se encuentran:

Cáncer de piel, incluido el melanoma.

Cataratas y otras lesiones oculares.

Envejecimiento prematuro de la piel.

Debilitamiento del sistema inmunitario.

Alerta en Argentina por la radiación UV, ¿cómo prevenir su impacto?

El Ministerio de Salud de la Nación, en su apartado de recomendaciones, detallan las distintas medidas preventivas para evitar afecciones por la radiación UV. Entre ellas se mencionan:

Evitar la exposición al aire libre durante las horas de exposición intensa del día (mediodía, sobre todo en primavera y verano), o mediante medidas técnicas (por ejemplo, sombrear el lugar) y restringir el tiempo de exposición solar.

Acceder a un lugar de descanso y refrigerio a la sombra.

Protección textil (ropa que cubra la mayor parte de la piel, incluido el cuello): material suficientemente grueso y color oscuro, y si la exposición es prolongada deben tener un factor de protección ultravioleta (UV).

La ropa no debe ser demasiado ajustada, y tener en cuenta que si está mojada o húmeda reduce los efectos protectores en una tercera parte.