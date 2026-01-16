Calor y poca nubosidad en CABA y el Conurbano: así será el viernes 16 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 16 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este viernes el cielo estará solo parcialmente nublado y la temperatura se encontrará agradable al ubicarse entre una mínima de 17 grados y una máxima de 28.

El sábado 17, de acuerdo al SMN, se mantendrá la nubosidad ligera y la temperatura subirá levemente al encontrarse entre una mínima de 19 grados y una máxima de 32 grados. Mientras que el domingo 18, el cielo se encontrará mayormente nublado y la temperatura bajará un poco al ubicarse entre una mínima de 18 grados y una máxima de 28.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Durante el fin de semana la temperatura podría alcanzar los 32 grados de máxima

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.