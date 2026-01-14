Calor y nubes en CABA y el Conurbano para hoy miércoles 14 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 14 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día y continuará el calor: la temperatura se ubicará entre una mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados.

El jueves, de acuerdo al SMN, lloverá todo el día: habrá chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hasta la noche, mientras que la temperatura comenzará en una mínima de 23 grados y se elevará hasta alcanzar los 30 grados de máximo.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.