ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 25 de enero de 2026

El verano de 2026 decidió mostrar su cara más hostil este domingo 25 de enero. Lo que algunos consideran como un "clima ideal para el río", para el santafesino de a pie es una encerrona térmica. En Rosario y Santa Fe capital, el aire se corta con cuchillo y las ciudades se mueven a media máquina, bajo el efecto anestésico de un calor que ya es récord para esta altura del mes.

El escenario no es aislado: enero avanza con registros térmicos persistentemente altos y una circulación de aire cálido del norte que impide el descenso de las temperaturas durante la noche. Este patrón se repite en gran parte del Litoral y refuerza el alerta por estrés térmico.

Cuál es la máxima para este domingo en Rosario

Para este domingo 25 de enero, la ciudad enfrenta una jornada crítica con una máxima establecida en los 35° y una mínima de 23°. Sin embargo, la humedad proveniente del Paraná eleva la sensación térmica varios puntos por encima, lo que acerca el impacto real a los 40° en las zonas de mayor densidad de asfalto.

El pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la nubosidad será variable, pero lejos de traer alivio, la cobertura nubosa suele actuar como un "techo" que atrapa el calor acumulado. Se recomienda a los ciudadanos extremar los cuidados entre las 10 y las 16 horas, período donde la radiación y el calor alcanzan su punto de máxima peligrosidad, especialmente para niños y adultos mayores.

Pronóstico de Rosario.

Alerta por calor en Santa Fe: cómo estará el domingo

En la capital provincial, el escenario es casi idéntico, pero con el agravante de la persistencia: la máxima llegará hoy a los 36°, repitiendo la marca del sábado. Esta seguidilla de días con temperaturas extremas configura formalmente una ola de calor, definida por la persistencia de marcas térmicas elevadas durante al menos tres días consecutivos.

Para Santa Fe, el pronóstico extendido no es alentador. La estabilidad de la mínima en 23° para este domingo y el lunes confirma que el "alivio nocturno" es inexistente.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿cuándo llega el alivio a Santa Fe y Rosario?

Ante este alerta amarillo, las autoridades sanitarias insisten en la hidratación constante con agua fresca, evitar comidas pesadas y el consumo de alcohol, que favorece la deshidratación. El consumo energético también está bajo la lupa: se solicita mantener los aires acondicionados en 24°.

El alivio, según el SMN, podría asomar recién a mediados de la semana con rotación de vientos al sector sur y probabilidad de chaparrones. Hasta entonces, Santa Fe y Rosario seguirán siendo, literalmente, las ciudades más calientes del país.