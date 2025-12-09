A qué hora termina de llover en CABA y el conurbano: el clima del martes 9 de diciembre

Sigue la lluvia en CABA y el conurbano: cómo será el martes 9 de diciembre

Comienza otra semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 9 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este martes 9 se mantienen las lluvias: habrá chaparrones hasta horas de la tarde y la temperatura se ubicará entre una mínima de 20 y una máxima de 25 grados.

El miércoles 10, de acuerdo al SMN, se irán las lluvias y el día estará mayormente nublado, mientas que la temperatura se incrementará levemente al comenzar en una mínima de 19 grados y elevarse hasta alcanzar los 28 grados de máxima.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.