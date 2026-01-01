A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario en Año Nuevo: el pronóstico del tiempo de hoy, 1 de enero 2026

El Año Nuevo comenzó bajo un clima pesado en gran parte del Litoral. Luego de un cierre de diciembre marcado por temperaturas extremas, este jueves 1° de enero mantiene la misma tónica: calor alto, humedad y una inestabilidad que va en aumento con el correr de las horas.

De acuerdo al pronóstico del tiempo difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto Rosario como la ciudad de Santa Fe enfrentarán una jornada agobiante, con probabilidad concreta de lluvias y tormentas hacia el final del día.

El escenario no sorprende a los especialistas. Las altas temperaturas combinadas con humedad forman parte de un patrón que se repite cada verano y que se intensifica año a año.

El pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En la ciudad de la bandera, el pronóstico para hoy jueves 1 de enero indica una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 19°. Durante la mañana y el mediodía, el cielo se presentará parcialmente nublado, con calor persistente y sensación térmica elevada.

Pronóstico de Rosario.

Las lluvias y tormentas aisladas podrían llegar hacia la tarde y la noche, con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. No se descartan chaparrones intensos de corta duración, acompañados por ráfagas y actividad eléctrica, un clásico escenario de verano en la región.

El pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En la capital provincial, el panorama es similar. Para este 1° de enero se espera una máxima de 35 grados y una mínima de 22°, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Pronóstico de Santa Fe.

Las precipitaciones también están previstas para la franja de la tarde y la noche, con probabilidades que oscilan entre el 10 y el 40%. El calor será protagonista hasta entrada la noche, cuando las tormentas podrían traer un alivio térmico parcial.

