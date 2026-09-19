Es el primer microbosque miyawaki de Buenos Aires: un nuevo rincón de naturaleza en el corazón de la Ciudad. Foto: Ladera Sur

La Ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo espacio verde, ideal para quienes buscan encontrar un lugar natural donde descansar. Se trata del Microbosque de la Vida, un pequeño bosque urbano que fue construído dentro de Plaza Irlanda, en Caballito, y que reúne 240 ejemplares de especies nativas en apenas 40 metros cuadrados.

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Ubicado en Avenida Gaona y Donato Álvarez, el microbosque fue creado a partir de una jornada de plantación participativa y cuenta con dos áreas de vegetación de 20 metros cuadrados cada una, conectadas por un sendero central de 1,80 metros de ancho. De esta manera, los vecinos pueden estar en contacto con la naturaleza sin salir de la ciudad.

Entre las plantas que forman parte del nuevo espacio se encuentran aguaribay, sen de campo, anacahuita, timbó, fumo bravo, ceibo, ceibillo, malva rosa, verbena, lantana blanca, margarita punzó y salvia roja.

La Ciudad de Buenos Aires tiene su primer microbosque miyawaki. Foto: GCBA

Según comentaron desde el Gobierno de la Ciudad, la idea del microbosque es favorecer la biodiversidad urbana y fortalecer la infraestructura verde de Buenos Aires. Para su creación se utilizó una adaptación de la técnica Miyawaki, un método que propone generar pequeños parches densos y diversos de vegetación, especialmente pensados para espacios reducidos dentro de las ciudades.

Pero además de ser un espacio natural para los vecinos, el Microbosque de la Vida fue creado como homenaje a las personas donantes de órganos y sus familias, y busca representar a través de las plantas conceptos como la vida, la continuidad y la regeneración.

La creación del bosque estuvo a cargo de la Subsecretaría de Ambiente junto al Ministerio de Salud, el Instituto de Trasplante del Gobierno porteño y la Comuna 6, y forma parte de la estrategia Microbosques y Salud, que busca incorporar naturaleza en espacios vinculados con el bienestar y la salud.

Dónde queda el nuevo microbosque de Plaza Irlanda

El Microbosque de la Vida está dentro de Plaza Irlanda, en Avenida Gaona y Donato Álvarez, Caballito. La plaza es uno de los espacios verdes tradicionales del barrio y también cuenta con otros sectores para recorrer y disfrutar al aire libre.

De esta manera, quienes busquen entre rutina descansar en un espacio verde y se encuentren por el barrio de Caballito, uno de los más transitados de la Ciudad, ahora van a poder pasar el rato en el microbosque de Plaza Irlanda.