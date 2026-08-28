Durante la emisión en Mitre, el conductor Eduardo Feinmann expuso los alarmantes resultados arrojados por un reciente relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA). La investigación refleja una delicada realidad en la población que abarca de los 18 a los 25 años de edad en todo el país en medio del modelo de Javier Milei.

El periodista calificó la investigación como un trabajo sumamente valioso y subrayó la crudeza de las estadísticas obtenidas. Al dialogar con su equipo en el estudio, remarcó con énfasis que el panorama social y laboral para las nuevas generaciones presenta indicadores críticos.

El informe de la UCA sobre las juventudes

El estudio presentado al aire se titula Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión y fue desarrollado por los especialistas Agustín Salvia, Eduardo Donza y Miranda Correa, con la colaboración de Fernanda Acuña. El relevamiento profundizó en las condiciones de vida de los jóvenes según la posición socioeconómica de sus respectivos hogares.

Al presentar las principales conclusiones ante la locutora María Isabel Sánchez, el conductor puntualizó el número más dramático del diagnóstico social. "Casi siete de cada diez jóvenes están inactivos, desocupados o tienen un empleo informal, según la UCA", sentenció. "Son números catastróficos. Siete de cada diez. Están inactivos, desocupados o tienen un empleo informal", enfatizó el periodista.

Desigualdades estructurales

El análisis elaborado por la institución universitaria no se limita a la esfera laboral, sino que describe cómo las brechas sociales condicionan integralmente el desarrollo de las personas en esa franja etaria. Las diferencias resultan determinantes según el estrato socioeconómico de origen.

De acuerdo a lo detallado durante el programa, la investigación detectó marcadas asimetrías en diversas dimensiones cotidianas. Entre ellas, se destacan las profundas disparidades en los logros educativos, la inserción laboral, las posibilidades de formación familiar y el bienestar psicosocial general de la juventud.