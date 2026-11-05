El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 7 de la Capital Federal postergó el inicio del nuevo juicio oral contra Luis Chocobar, el expolicía bonaerense acusado de matar por la espalda a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio de La Boca. La decisión dejó sin efecto las audiencias que habían sido previstas para el 25 y 27 de noviembre, y para el 2, 9 y 11 de diciembre de 2026.

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El debate fue suspendido mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza recursos de queja y un recurso extraordinario presentados en el expediente. Chocobar había sido condenado en 2021 por el asesinato de Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que, junto con un cómplice, asaltó y atacó a un extranjero que recorría el barrio porteño. Mientras escapaban, el expolicía les disparó siete veces.

El Tribunal Oral de Menores N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo sentenció a dos años de prisión y cinco de inhabilitación por encontrarlo culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber. Sin embargo, su defensa apeló la pena y tres años después, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación anuló la condena y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral.

Inicialmente, el juicio había sido fijado para el 27 de agosto de 2025, pero fue postergado para comenzar el 15 de mayo de 2026. Luego, volvió a posponerse para noviembre de este año. Mientras tanto, el abogado de Chocobar aguarda la resolución de la Corte Suprema con la expectativa de evitar este nuevo juicio.

La decisión de los jueces del tribunal porteño fue adoptada debido a que “continúan en trámite los recursos de queja y el extraordinario interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” por su defensa, el abogado Fernando Soto. “Bien por la suspensión, pero es una vergüenza que, a 9 años de salvarle la vida a un turista americano, Chocobar siga procesado, con una condena declarada nula y con una orden para juzgarlo de nuevo por el mismo hecho. Seguiremos luchando por su inocencia. Cumplió con su deber. Ejerció legítima defensa”, escribió Soto en su cuenta de X.

El hecho por el que Chocobar fue sentenciado

El 8 de diciembre de 2017 Chocobar mató por la espalda a un delincuente que minutos antes había asaltado, junto a un cómplice, a un fotógrafo estadounidense en La Boca. Durante el robo, uno de los ladrones apuñaló a la víctima que terminó internada pero sobrevivió.

Ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escaparse, el otro, luego identificado como Kukoc, fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.

Poco después, llegó al lugar Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, quien se identificó y, según declaró, le disparó al delincuente porque pensó que iba a sacar un arma. El joven murió por la gravedad de las heridas, en tanto que el otro asaltante fue detenido.

"Le preguntaron si quiso matar y respondió que de ninguna manera y que tampoco se representó que podía matarlo porque disparó hacia abajo, no quería matarlo sino pararlo, detener su avance", aseguró el abogado Soto sobre la declaración.

Si bien Chocobar fue detenido, poco después resultó excarcelado e incluso recibió el apoyo del gobierno de Mauricio Macri, que lo recibió en persona junto a otros ministros, como la ex titular de la cartera de Seguridad y actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Tal fue el respaldo que se bautizó "doctrina Chocobar" a la rienda suelta que les dieron los funcionarios a los efectivos policiales.