Plan para este fin de semana: un café escondido en un palacio centenario del microcentro porteño.

Buenos Aires tiene rincones que pasan inadvertidos incluso para quienes la recorren todos los días. Detrás de una fachada imponente, en pleno microcentro porteño, el Centro Naval guarda uno de esos secretos: un palacio centenario con salones majestuosos que, además de su valor arquitectónico e histórico, ofrece una propuesta gastronómica para disfrutar de una pausa fuera de lo habitual.

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Ubicado en la intersección de Florida y Córdoba, el edificio fue inaugurado en 1914 y diseñado por los arquitectos franceses Jacques Dunant y Gastón Mallet. Su arquitectura refleja una época en la que la Argentina buscaba proyectar una imagen de prosperidad y miraba a las grandes capitales europeas como referencia.

Columnas, molduras, ornamentaciones de inspiración marítima y una imponente escalera imperial forman parte de un recorrido que combina distintas corrientes artísticas. Entre sus ambientes se destacan un salón inspirado en la Galería de los Espejos de Versalles, un comedor de estilo rococó y un bar que evoca la estética de un antiguo barco británico.

Un palacio con historia en cada rincón

Más allá de su apariencia monumental, el Centro Naval conserva elementos que conectan al edificio con la historia argentina. Entre ellos se encuentran portones de hierro forjado elaborados con bronce proveniente de antiguos cañones de guerra y esculturas de ónix que acompañan la escalera principal.

Columnas, molduras, ornamentaciones de inspiración marítima y una imponente escalera imperial forman parte de un recorrido que combina distintas corrientes artísticas.

El edificio alberga una pinacoteca con pinturas vinculadas al mundo naval y obras relacionadas con batallas históricas. Entre las piezas más valiosas se encuentran dos tablas sobre la batalla de Trafalgar que despertaron el interés de la Corona británica. En 2001, un almirante inglés habría llegado con una oferta de compra en nombre de la reina Isabel II, pero la institución decidió conservarlas.

A más de un siglo de su inauguración, el palacio mantiene buena parte de su estructura original y sigue siendo uno de esos espacios porteños en los que la arquitectura funciona como una ventana a otra época.

Cuánto cuesta comer en el Centro Naval

La propuesta gastronómica permite conocer el interior del edificio mientras se disfruta de un almuerzo. El restaurante funciona de lunes a viernes, de 12 a 15.30, con un menú que incluye plato principal, bebida, postre y café.

El Centro Naval conserva elementos que conectan al edificio con la historia argentina.

El precio informado es de $40.000 por persona, con una tarifa de $37.000 para quienes abonan en efectivo. Al tratarse de valores que pueden modificarse, conviene consultar previamente si continúan vigentes.

Hay, además, un detalle importante para quienes quieran organizar la visita, el Centro Naval cuenta con un código de vestimenta. No se permite ingresar con ojotas, sandalias de hombre, musculosas, camisetas de cuello redondo, jeans rotos, bermudas ni shorts, con una excepción para los shorts sastreros de mujer. También se restringen las zapatillas extremadamente llamativas.