Pity Álvarez se descompensó durante el juicio y fue trasladado por el SAME: la audiencia quedó suspendida.

Cristian “Pity” Álvarez se descompensó este miércoles durante la quinta audiencia del juicio oral en el que está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El músico debió ser asistido por personal del SAME y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Fernández para realizarle estudios.

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La situación ocurrió mientras se desarrollaba una jornada centrada en la presentación de pruebas médicas, forenses y periciales incorporadas a la causa. Según los primeros reportes, Álvarez pidió autorización para ir al baño y, como no regresó a la sala, las autoridades judiciales fueron a buscarlo y solicitaron asistencia médica.

De acuerdo con las versiones difundidas desde el lugar, el músico habría manifestado sentirse sofocado y presentó un cuadro que requirió atención del servicio de emergencias. Los profesionales del SAME decidieron trasladarlo al Hospital Fernández para una evaluación más completa. La audiencia fue suspendida y el debate continuará el lunes 7 de septiembre.

La descompensación se produjo justamente durante una jornada en la que se esperaba la declaración de seis especialistas vinculados con distintos aspectos de la investigación. Entre ellos se encontraban la médica forense que realizó la autopsia de Cristian Díaz, especialistas en criminalística y balística y profesionales que participaron de informes médicos y psiquiátricos realizados durante la investigación.

El Pity Álvarez fue retirado en una ambulancia del SAME.

El estado de salud de Álvarez ya había sido uno de los puntos centrales de la discusión previa al juicio. Durante las primeras audiencias, el cantante había sido observado somnoliento y dormido en distintos momentos, situación que llevó a su defensa a reclamar nuevas evaluaciones sobre su capacidad para afrontar el proceso.

Además, Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, sostuvo que Pity se encuentra acompañado por su hermana y reiteró que sufre "problemas de consumo". "No es que lo quiera poner en el lugar de víctima pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro", expresó el letrado a Noticias Argentinas.

Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazó esos planteos. En una resolución difundida el 26 de agosto, el Ministerio Público Fiscal informó que los jueces consideraron que Álvarez contaba con la “reserva cognitiva suficiente” para participar del debate y descartaron la necesidad de realizar un nuevo peritaje médico.

Qué dijo la Justicia sobre su estado para afrontar el juicio

La situación tiene un antecedente judicial relevante. El proceso había sido suspendido en 2023 debido a cuestiones vinculadas con el estado de salud del músico. Posteriormente, en abril de 2026, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se reanudara el proceso y se fijara una fecha para el debate.

Finalmente, el juicio comenzó el 10 de agosto de 2026. En la primera audiencia, Álvarez decidió no declarar. El debate quedó a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

En agosto, la defensa volvió a cuestionar las condiciones en las que el músico estaba afrontando el proceso.

En agosto, la defensa volvió a cuestionar las condiciones en las que el músico estaba afrontando el proceso y pidió, entre otras cosas, que se suspendiera el juicio para realizar nuevos estudios. El tribunal rechazó los planteos y resolvió continuar con las audiencias.

La Fiscalía, por su parte, sostuvo que el músico había sido evaluado previamente y que esas evaluaciones habían determinado que podía participar del debate. Los jueces coincidieron con esa postura.

De qué está acusado Pity Álvarez

El juicio busca determinar la responsabilidad penal de Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Según la acusación fiscal, ambos hombres comenzaron una discusión que posteriormente derivó en una pelea. La investigación sostiene que Álvarez habría extraído un arma de fuego y disparado contra Díaz, quien murió como consecuencia de las heridas. El músico fue detenido horas después de ocurrido el hecho.

La acusación es por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El expediente también estuvo atravesado durante años por cuestiones relacionadas con el estado de salud de Álvarez, que provocaron distintas suspensiones y demoras antes de que finalmente se concretara el juicio oral.

Por el momento, Álvarez continúa siendo imputado y está siendo juzgado, por lo que su responsabilidad penal deberá determinarse al finalizar el proceso. La próxima audiencia quedó prevista para el lunes 7 de septiembre, aunque el desarrollo del debate dependerá también de la evolución del estado de salud del músico después del episodio ocurrido este miércoles.