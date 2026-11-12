Del pisco sour al Negroni: el destilado chileno que busca conquistar las barras porteñas y ser tendencia.

La coctelería porteña suma una nueva propuesta para quienes disfrutan de descubrir sabores detrás de la barra. El pisco chileno busca ganar protagonismo en Buenos Aires con una serie de encuentros que tendrán como escenario a dos reconocidos bares de la ciudad y contarán con la participación de Federico Cuco, uno de los referentes de la escena local.

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La iniciativa, impulsada por Pisco Chile, se realizará el 18 y 19 de noviembre y tendrá el objetivo de mostrar que este destilado sudamericano puede ir mucho más allá del tradicional pisco sour. Para eso, Cuco presentará cuatro preparaciones que exploran distintas combinaciones, desde recetas inspiradas en clásicos de la coctelería hasta alternativas con ingredientes aromáticos y sabores más frescos.

La iniciativa, impulsada por Pisco Chile, se realizará el 18 y 19 de noviembre y tendrá el objetivo de mostrar que este destilado sudamericano puede ir mucho más allá del tradicional pisco sour.

El recorrido comenzará el miércoles 18 de noviembre, de 21 a 00, en Presidente Bar, ubicado en avenida Presidente Manuel Quintana 188, Recoleta. Allí se podrán conocer y probar las creaciones elaboradas con las etiquetas Capel, Los Nichos y Profeta, marcas que acompañan esta propuesta.

El jueves 19, la actividad se trasladará a Tres Monos, en Guatemala 4899, Palermo. La jornada tendrá dos instancias, una masterclass de Federico Cuco, de 16 a 18, y un encuentro nocturno de coctelería, de 21 a 00, abierto a quienes quieran acercarse a explorar esta bebida.

Entre las preparaciones habrá opciones para distintos paladares. El Pichuncho combina pisco con vermouth y recupera una tradición de la coctelería chilena; La Banda del Pisco apuesta por un perfil más fresco, con lavanda y limón. A ellos se suman el Pistón Picante y el Negroni (Pisconi), una reinterpretación de un clásico que incorpora este destilado. Los encuentros también tendrán menús especiales y ambientación musical, con la intención de convertir cada presentación en una experiencia alrededor de la bebida y sus posibilidades gastronómicas.

Quién es Federico Cuco, el bartender detrás de la propuesta

Con más de 35 años de trayectoria, Federico Cuco es una figura reconocida de la coctelería argentina. Es propietario de Verne Cocktail Club, docente en el Estudio Escuela de Tres Monos y fue jurado del programa televisivo El Gran Bartender.

Federico Cuco es una figura reconocida de la coctelería argentina.

En 2019, además, fue incluido por la revista especializada Drinks International en una selección de las 100 personalidades más influyentes de la coctelería mundial. También publicó Bartender de entrecasa, un libro pensado para acercar recetas y técnicas profesionales al público general.

Su participación como embajador de Pisco Chile en Argentina busca tender un puente entre la producción chilena y las barras locales, a través de la experimentación, el intercambio de conocimientos y nuevas formas de incorporar este destilado a la coctelería.