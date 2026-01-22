Se conocieron los resultados de los nuevos estudios a Bastián: "Lesiones cerebrales severas"

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que los estudios de resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical realizados este jueves 22 de enero a Bastián, el niño de 8 años accidentado en Pinamar, confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas, producto del traumatismo que motivó su internación en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”.

Según el parte oficial, los resultados de los estudios ratificaron la gravedad del cuadro clínico y la necesidad de mantener la inmovilización cervical, además de un seguimiento estricto por parte de los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica, con un plan de traqueostomía para asegurar una vía aérea estable. Desde el Ministerio indicaron que el niño continúa bajo estricto control médico y con pronóstico reservado

El último parte médico previo a los estudios

Un nuevo parte médico del Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata alertó sobre el estado de salud actual de Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió heridas graves luego de un accidente en los médanos. En las últimas horas buscaron retirar la respiración asistida pero no pudo respirar por sus propios medios. Frente a ello, se harán nuevos estudios y se programó una traqueotomía.

"Durante la tarde del miércoles, se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria", indica el comunicado. A su vez, añadieron que se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología con el objetivo de realizar una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".

Cómo fue la última operación de Bastián

El niño que sufrió graves heridas después de que el vehículo UTV en el que paseaba junto a su familia por los médanos de La Frontera impactara contra una camioneta Amarok, fue intervenido en los últimos días para colocarle una válvula que permitiera medir la presión endocraneana. Según se explicó, es un proceso necesario ahora que evalúan lo que tolera y lo que no.

Según Matías Morla, el abogado de Maximiliano Jerez, el papá del menor, la intervención “fue exitosa”. “El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, explicó el letrado.

Desde el 15 de enero pasado, cuando fue trasladado a Mar del Plata, continúan realizando intervenciones quirúrgicas y evaluaciones integrales del menor, junto a estudios de alta complejidad.