Traqueotomía programada y estudios neurológicos: el complejo parte médico de Bastián

Un nuevo parte médico del Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata alertó sobre el estado de salud actual de Bastián Jerez, el niño de 8 años que sufrió heridas graves luego de un accidente en los médanos. En las últimas horas buscaron retirar la respiración asistida pero no pudo respirar por sus propios medios. Frente a ello, se harán nuevos estudios y se programó una traqueotomía.

"Durante la tarde del miércoles, se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria", indica el comunicado. A su vez, añadieron que se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología con el objetivo de realizar una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".

Además confirmaron que, durante la jornada de este jueves, se realizaron estudios complementarios y una resonancia magnética para evidenciar si existe o no daño en el Sistema Nervioso Central (SNC), "pendiente a informe definitivo" que se conocería por la tarde. Y sentenciaron: "El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado".

Cómo fue la última operación de Bastián

El niño que sufrió graves heridas después de que el vehículo UTV en el que paseaba junto a su familia por los médanos de La Frontera impactara contra una camioneta Amarok, fue intervenido en los últimos días para colocarle una válvula que permitiera medir la presión endocraneana. Según se explicó, es un proceso necesario ahora que evalúan lo que tolera y lo que no.

Según Matías Morla, el abogado de Maximiliano Jerez, el papá del menor, la intervención “fue exitosa”. “El conductor de la Amarok pende de un hilo. Si es como dice mi perito, va a ser gravísimo. Sostiene que el UTV está preparado para la arena y avanzar a una velocidad menor; sin embargo, la camioneta tiene si o si que tomar envión y hacer fuerza. Así que de esa manera entiende que se hizo una suerte de rampa y ahí está el accidente”, explicó el letrado.

Desde el 15 de enero pasado, cuando fue trasladado a Mar del Plata, continúan realizando intervenciones quirúrgicas y evaluaciones integrales del menor, junto a estudios de alta complejidad.