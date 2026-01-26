Caso Bastián: los conductores de la camioneta y la UTV tenían alcohol en sangre al momento del choque

La conductora de la UTV y el conductor de la camioneta que chocaron en el Pinamar, en el accidente en el que salió herido Bastián Jerez, de 8 años, dieron positivo en sus respectivos controles de alcoholemia. Además, los peritos no encontraron alcohol en la sangre de Maximiliano Jeréz, el padre del niño.

La UTV la manejaba Noemi Quiroz, amiga del papá de Bastián, mientras que la camioneta, una Volkswagen Amarok, era conducida por el empresario Manuel Molinari. Fuentes de la causa indicaron a El Destape que Molinari tenía 0,24 gramos de alcohol por litro de sangre, Quiróz tenía 0,46.

Además, mientras todavía falta que se conozcan los resultados de los exámenes toxicológicos de los tres involucrados, los peritos coincidieron en que el impacto del choque fue frontal; asimismo, analizan la visibilidad y luminosidad al momento del impacto.

Operaron por sexta vez a Bastián y le realizaron una traqueotomía

En medio de la investigación judicial, el parte médico más reciente trajo novedades sobre la salud del niño de 8 años, quien permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Este sábado, Bastián fue sometido a su sexta intervención quirúrgica desde el accidente, en la cual los médicos le practicaron una traqueotomía.

Qué es una traqueotomía y para qué sirve

La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el cuello hasta la tráquea para establecer una vía respiratoria segura. Por lo general se hace con una cánula plástica y en pacientes que presentan vías obstruidas o aquellos que requieren ventilación mecánica prolongada.

Es un procedimiento que puede ser temporal o permanente. Se hace con una incisión quirúrgica para abrir paso entre los anillos cartilaginosos duros que conforman la pared externa de la tráquea. Después, el cirujano a cargo crea la abertura adentro de la tráquea e introduce la cánula para lograr la traqueotomía.