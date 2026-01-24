Pinamar: operaron por sexta vez a Bastián y le realizaron una traqueotomía

Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar, fue sometido a una sexta intervención quirúrgica en las últimas horas. Dicha cirugía estaba programada desde hace unos días luego de que presentara dificultades para respirar por sus propios medios.

Durante el procedimiento, los médicos le practicaron una traqueotomía como parte del tratamiento, mientras sigue internado bajo estricta vigilancia médica.

De acuerdo al parte difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el menor se encuentra "estable" y se espera que haya novedades en las próximas horas.

Mientras se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti", se realizó la sexta intervención quirúrgica sobre el pequeño.

El 12 de enero Bastián paseaba con su familia en un vehículo UTV por las dunas de La Frontera y una camioneta Amarok los impactó de frente. El niño no llevaba el cinturón de seguridad puesto y debió ser inmediatamente socorrido.

Qué es una traqueotomía y para qué sirve

La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el cuello hasta la tráquea para establecer una vía respiratoria segura. Por lo general se hace con una cánula plástica y en pacientes que presentan vías obstruidas o aquellos que requieren ventilación mecánica prolongada.

Es un procedimiento que puede ser temporal o permanente. Se hace con una incisión quirúrgica para abrir paso entre los anillos cartilaginosos duros que conforman la pared externa de la tráquea. Después, el cirujano a cargo crea la abertura adentro de la tráquea e introduce la cánula para lograr la traqueotomía.

Aunque es un procedimiento seguro, tiene sus posibles complicaciones. Pueden presentarse hemorragias, infecciones, daño en la tiroides o bloqueo de la cánula por mucosidad. La traqueotomía también afecta el habla y la comunicación del paciente, aunque muchos pacientes que utilizan la cánula de manera permanente aprenden a comunicarse con terapia y práctica.