Caso Bastián: declaró Brisa, la novia del conductor de la Amarok que chocó contra el UTV en Pinamar

En el marco de la investigación por el choque entre un UTV y una Volkswagen Amarok en Pinamar, y mientras Bastián continúa luchando por su vida, Brisa, la novia de Manuel Molinari -conductor de la camioneta-declaró ante la Justicia y dio su versión de los hechos.

La joven, de 23 años, aseguró que llegó a la ciudad costera el miércoles 7 de enero y que, por la tarde -alrededor de las 19.50-, subió a la Amarok junto a su pareja. Según su testimonio, circularon por la zona de los médanos, pero al anochecer intentaron salir del lugar. Brisa sostuvo que su novio conducía a una velocidad "normal a lenta" y que fue el UTV el que apareció de manera repentina e impactó de lleno contra su vehículo.

Asimismo, dijo que el choque ocurrió "muy rápido", pero que sí recordaba que su pareja frenó el coche inmediatamente después de ver que el vehículo todo terreno impactó contra ellos.

Luego pasó a explicar quiénes se encontraban en el UTV, según sus recuerdos. La testigo declaró que en la parte delantera viajaba una "mujer de cabello negro" con una nena y que, en el asiento trasero, había un hombre y un niño, es decir, Bastián.

Tras la colisión, Brisa relató que el padre del niño, de ocho años, descendió del vehículo, dejó al menor inconsciente y comenzó a gritarle a Manuel Molinari. Según su testimonio, ella y su pareja intentaron calmarlo y le pidieron que, por favor, revisara el estado de salud de su hijo. Además, la joven aseguró que ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Minutos después, llegó al lugar del hecho, un amigo de Molinari y llevó al padre de Bastián y al niño al Hospital Municipal de Pinamar para que pudieran asistirlo cuanto antes. En tanto, ellos y la conductora del vehículo todo terreno se quedaron allí esperando a las autoridades policiales.

Cómo sigue la salud de Bastián

Bastián permanece internado en el Hospital de Mar del Plata y, debido a la gravedad de sus heridas, fue sometido a cinco intervenciones quirúrgicas. En el último parte médico, los profesionales informaron que el niño continúa en estado crítico, con lesiones cerebrales y cervicales severas.

Asimismo, detallaron que se intentó retirar la asistencia respiratoria mecánica, pero se constató la ausencia de respiración espontánea, posiblemente vinculada a un compromiso neurológico.

Mientras continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, el equipo médico evalúa la intervención de especialistas en otorrinolaringología para determinar si será necesaria la realización de una traqueotomía.