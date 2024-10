Una tararira atacó a un niño en un río en Córdoba

Un niño de 3 años sufrió un sorprendente ataque de una tararira mientras disfrutaba de un día de río en Anisacate, en Córdoba. Según reporó El Doce TV, el pequeño fue atacado por un pez mientras jugaba en el agua, sufriendo algunas lesiones.

La dueña de un comercio de la zona alertó sobre lo sucedido en las redes sociales y pidió precaución a quienes visiten esa área del río. Se cree que el pez responsable del ataque podría ser una tararira, una especie que se reproduce en primavera y busca zonas cercanas a las plantas para hacer sus nidos.

Afortunadamente, el niño no sufrió heridas graves y no fue necesario hospitalizarlo. La madre del menor comentó que no tenían conocimiento de la presencia de estos peces en el río y que simplemente estaban disfrutando del lugar.

“Desde hace 9 o 10 años vivo aquí, bajamos al río con frecuencia y nunca vi nada igual”, expresó Daniela, la propietaria del local. A su vez, pidió que quienes vayan a esa zona del río tomen precauciones. Las tarariras se reproducen en primavera y la pareja hace un nido en el sedimento, cerca de zonas con plantas. Las orillas de los ríos en los que hay arbustos y humedad generan un espacio apropiado para que se dé la reproducción.

"El lugar donde estaba era playo. Nunca me imaginé que podía estar esa pez en ese lugar, nunca antes nos había pasado" expresó al medio Mi Valle la mamá del nene atacado por la tararira.

Qué es una tararira y por qué atacan

La tararira es un pez carnívoro de agua dulce que puede medir hasta 70 centímetros y posee una dentadura afilada. Habita en ríos, lagunas y esteros de América del Sur, y es conocida por su voracidad y capacidad de saltar fuera del agua para cazar presas. Si bien no es común que ataquen a personas, se sabe que durante la temporada de desove, entre octubre y noviembre, se vuelven más agresivas para defender sus nidos.

Expertos indicaron que el comportamiento agresivo de la tararira puede estar relacionado con su ciclo reproductivo. Durante esta época del año, estos peces están en pleno proceso de desove, lo que los vuelve más territoriales, especialmente en zonas cercanas a sus nidos.

Las autoridades locales y los expertos en fauna recomiendan a los bañistas tomar precauciones adicionales en los ríos, especialmente en épocas de desove, donde los animales pueden estar más activos y reaccionar agresivamente ante la presencia humana. Aunque estos incidentes no son comunes, es importante recordar que se trata de un ambiente natural donde el comportamiento animal puede ser impredecible.

Los especialistas locales recomendaron evitar zonas profundas del río y estar atentos a la presencia de peces cercanos. Además, recomiendan moverse lentamente en el agua para no alterar a los animales que pueden estar en proceso de reproducción