Detectaron un buque pescando de manera ilegal en aguas argentinas: cuál fue la sanción

Qué sanción tuvo el buque que pescaba de manera ilegal.

La Prefectura Naval Argentina detectó el 10 de enero por la tarde a un buque pesquero extranjero realizando pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), conocida como la milla 200, y aplicó una fuerte sanción.

La embarcación, identificada como Bao Feng y de bandera de Vanuatu, fue localizada navegando a una velocidad inferior a 4 nudos, lo que indica que estaba realizando actividades compatibles con la pesca dentro de aguas bajo jurisdicción argentina. Este comportamiento se mantuvo durante aproximadamente una hora y media, según los sistemas de monitoreo de tráfico marítimo de la Prefectura Naval.

Las autoridades calificaron la conducta del buque como incompatible con el tránsito marítimo habitual y señalaron que está sujeta a sanciones según el régimen legal que regula las actividades pesqueras en aguas nacionales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en su cuenta de la red social X: “Sabemos quiénes son y qué hacían; navegaban a menos de 4 nudos en nuestra zona económica y exclusiva, y eso significa solo una cosa: estaban pescando de manera ilegal.”

Además, agregó: “Pensaron que no los íbamos a detectar, pero no fue así. Los encontramos y les aplicamos una fuerte sanción.” También destacó que “con el sistema Guardacostas, los monitoreamos todo el día, todo el año” y advirtió que “quien entre ilegalmente a llevarse nuestros recursos, tiene consecuencias.”

Cuál fue la sanción que recibió el buque extranjero

La sanción aplicada se enmarca en la Ley N.º 24.922 de Régimen Federal de Pesca, que establece los procedimientos para fiscalizar, controlar y sancionar conductas irregulares de embarcaciones dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

Por su parte, la Zona Económica Exclusiva Argentina, regulada por la Ley N.º 23.968, se extiende hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base y otorga al Estado derechos soberanos para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales vivos y no vivos, incluyendo los pesqueros.

Técnicamente, la navegación a menos de 4 nudos es un indicio claro de pesca activa, ya que esta velocidad no corresponde al traslado regular de una embarcación, lo que facilita la detección de actividades ilegales.

El operativo que permitió identificar al Bao Feng fue posible gracias al sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra múltiples fuentes de información para vigilar y controlar el movimiento de buques en el Atlántico Sur. Este sistema funciona de manera continua y se complementa con patrullajes aéreos y de superficie realizados por la Prefectura Naval Argentina.

La detección del buque se da en un contexto de aumento de embarcaciones extranjeras cerca de la milla 200, especialmente tras la apertura de la temporada de pesca de calamar (Illex argentinus), una especie muy buscada por flotas internacionales.