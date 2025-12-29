Más de 30 truchas arcoíris en una camioneta Renault: el grupo de pesca ilegal que desbarataron en Bariloche

Este domingo por la mañana, en el marco de un control vehicular realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial en el kilómetro 2049 de la Ruta Nacional 40, en las cercanías con Bariloche, cinco personas recibieron una infracción luego de ser sorprendidas transportando 29 truchas arcoíris, las cuales fueron capturadas de manera ilegal, junto a implementos caseros de pesca.

Los agentes de seguridad lograron decomisar 29 truchas y diversos elementos relacionados con la actividad pesquera a bordo de un vehículo en el cual viajaban cinco personas, las cuales no poseían un permiso de pesca vigente.

El domingo por la mañana, en la Ruta Nacional 40, la Policía detuvo a una camioneta Renault Duster para solicitar su identificación. Al momento de revisar el interior del vehículo, los efectivos descubrieron que los transeúntes cargaban con un botín de casi 30 truchas arcoíris, cuatro tarros con implementos caseros y una bolsa de masa de cinco kilos preparada para atraer peces.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Río Negro realizó un parte, el cual destaca que se labró el acta de infracción correspondiente y se dio intervención a la autoridad de pesca, que dispuso el decomiso de todo lo hallado.

Mediante un comunicado, las autoridades provinciales remarcaron: "Este operativo marca un precedente: la presencia activa de las fuerzas de seguridad en las rutas es una barrera firme contra la pesca furtiva". En ese mismo orden, agregaron: "La captura de cinco pescadores ilegales con una buena cantidad de piezas en su poder es una muestra palpable de cómo el trabajo policial se convierte en garantía de cuidado para los recursos naturales protegidos".

La cumbre de autoridades y referentes del sector pesquero

Recientemente, se desarrolló en nuestro país una cumbre que contó con autoridades y referentes empresariales del sector pesquero. En la misma, se denunció la "poca transparencia" de la actividad pesquera en Argentina.

El encuentro tuvo lugar en el Club Alemán de Buenos Aires y su objetivo fue reunir tanto a cámaras empresarias como a líderes de la pesca en Sudamérica para debatir acerca de cómo fortalecer la actividad en la región. Durante esta cumbre salió a la luz uno de los principales problemas vinculados a la explotación pesquera: Argentina es el único país de la región que no cuenta con ningún registro que revele la cantidad de permisos pesqueros y de embarcaciones anuales que salen del país.

Esta reunión fue organizada por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) y las asociaciones Sin Azul No Hay Verde y el Fisheries Transparency Initiative (FiTI), en conjunto con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK).

Una de las figuras más importantes que habló en el debate fue Nicolás Rovegno, gerente regional del FiTI, quien sostuvo: "La transparencia no debe verse como una carga administrativa, sino como una inversión en gobernanza. Publicar información sobre la flota, los permisos y las decisiones del sector pesquero genera confianza, mejora la trazabilidad y posiciona mejor a los países frente a los mercados internacionales y a la cooperación global".