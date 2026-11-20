Trenes Argentinos avanzó con la adjudicación de los trabajos de reparación integral de los coches de la línea San Martín, una medida que apunta a recuperar parte de la flota ferroviaria y mejorar las condiciones de funcionamiento del servicio.

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La contratación contempla la intervención de 117 unidades de fabricación china CSR Puzhen, que serán sometidas a una reparación pesada para extender su vida útil. Además, el proyecto incorpora la instalación de equipos de aire acondicionado, una mejora que no estaba incluida en el proceso licitatorio anterior.

Los trabajos quedaron distribuidos entre dos empresas, luego de un proceso de contratación que había comenzado en abril de este año y que sufrió demoras antes de llegar a la adjudicación.

¿Cómo será la reparación de los coches de la línea de tren San Martín?

De acuerdo con la documentación oficial consultada por el portal EnElSubte, el contrato se dividió en dos grupos. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Benito Roggio Ferroindustrial y Emepa tendrá a su cargo la reparación de 63 coches, mientras que Materfer se ocupará de los 54 restantes.

La intervención adjudicada comprende una reparación de media vida, debido a que las unidades ya acumulan más de 13 años de servicio sin haber recibido un mantenimiento pesado de estas características.

Entre las tareas previstas se encuentran los trabajos sobre los bogies, los sistemas de frenos, los componentes eléctricos interiores y exteriores y el sistema de tracción. También se realizarán reparaciones en los bastidores y en las estructuras de las carrocerías y los techos.

El restauración incluirá cambios en el interior de los coches, con el reemplazo completo de los revestimientos de goma del piso y de los asientos. A su vez, se repararán las ventanas y puertas que presenten desperfectos, se intervendrán los pisos cuando existan daños estructurales y se comprobará el funcionamiento de los sistemas de emergencia.

Uno de los puntos destacados del proyecto es la incorporación de aire acondicionado en las unidades. La iniciativa representa un cambio respecto de un intento anterior: en 2022 se instaló un equipo de climatización en un coche prototipo intervenido en los Talleres Mechita, pero la experiencia quedó limitada a esa etapa de prueba.

La contratación también se produce en un contexto de dificultades operativas para el San Martín. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) había advertido sobre el deterioro del material rodante y las limitaciones de los talleres propios para responder a las necesidades de mantenimiento preventivo.

El organismo señaló que buena parte de las formaciones alcanzó prácticamente al mismo tiempo el kilometraje necesario para recibir reparaciones pesadas. Además, identificó demoras en los trabajos tercerizados, que "no cumplieron con los plazos estipulados".

A ese escenario se sumó la salida de servicio de la formación accidentada en Palermo en mayo de 2024, un episodio que contribuyó a que casi una cuarta parte de la flota quedara fuera de circulación.

El problema también alcanza a las locomotoras: alrededor de un tercio de esas unidades se encuentra fuera de servicio. La reparación general de las 24 máquinas CSR SDD7 todavía no comenzó, pese a que el contrato correspondiente fue adjudicado hace casi tres años.