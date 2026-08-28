El Gobierno bonaerense articula acciones con universidades nacionales para fortalecen la formación en hábitat y acción pública

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó en la articulación con universidades nacionales para fortalecer la formación y el intercambio académico sobre hábitat, territorio y acción pública. Las iniciativas buscan generar espacios de capacitación y producción de conocimiento vinculados con las políticas de hábitat y las herramientas de intervención estatal sobre el territorio.

En ese marco, la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad participó de distintas actividades en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). En la UNLP, el subsecretario Rubén Pascolini participó del inicio del seminario de grado "Trabajo social y acceso justo al hábitat", desarrollado en la Facultad de Trabajo Social.

El seminario tendrá una duración de ocho encuentros y surgió de la articulación entre la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y el Programa Integral de Acceso Justo al Hábitat, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social.

La propuesta apunta a generar conocimiento sobre la producción del hábitat en el territorio bonaerense y abordar el rol del trabajo social en la planificación, el procesamiento de conflictos y el acompañamiento de los procesos sociales vinculados con el acceso al hábitat.

Una diplomatura para abordar el hábitat desde la acción pública

En la Universidad Nacional de General Sarmiento se desarrolló, por su parte, el segundo encuentro de la Diplomatura Universitaria en Hábitat y Acción Pública. La actividad contó con la participación de Denegri y del coordinador del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, Walter Bustos, quienes realizaron la presentación institucional de la diplomatura.

Por la UNGS participaron Carolina Barnes, secretaria de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social del Instituto del Conurbano, y Omar Varela, coordinador de la formación. La diplomatura tiene como objetivo brindar herramientas y promover la reflexión sobre el hábitat desde la perspectiva de la acción pública, combinando formación, intercambio y divulgación de conocimientos vinculados con las problemáticas territoriales.

La propuesta es financiada por la Subsecretaría a través del programa de Financiación para la Capacitación y Difusión de la Gestión del Hábitat Bonaerense, lo que consolida la articulación entre el Estado provincial y las universidades nacionales para la formación de quienes intervienen en las políticas de territorio y vivienda.