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Paso a paso: así podés consultar gratis y con el DNI si tengo multas de tránsito

El sitio está dirigido a personas que necesitan verificar la situación de un automóvil antes de realizar una transferencia, renovar la licencia de conducir o completar otro trámite ligado.

18 de agosto, 2026 | 17.30
Paso a paso: así podés consultar gratis y con el DNI si tengo multas de tránsito

La gestoría automotor con atención en Benavídez, Todo Trámites Tigre, lanzó su plataforma online desde la cual se pueden consultar multas de tránsito y acceder a servicios para gestionar infracciones de vehículos.

El sitio está dirigido a personas que necesitan verificar la situación de un automóvil antes de realizar una transferencia, renovar la licencia de conducir o completar otro trámite ligado. Para iniciar la inspección, se pueden utilizar datos como la patente, el DNI o el CUIT.

MÁS INFO

¿Cómo funciona Todotramitestigre.com?

El primer paso consiste en realizar una consulta para identificar las multas asociadas al vehículo o a los datos proporcionados por el usuario. La plataforma cuenta con un sistema online y también ofrece atención mediante WhatsApp para iniciar el procedimiento.

La gestoría informa que trabaja con infracciones de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, además de distintos municipios bonaerenses. Entre las jurisdicciones que menciona se encuentran Santa Fe, Entre Ríos y Misiones, junto con municipios como Tigre, Avellaneda, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora.

Una vez obtenido el informe, el usuario puede decidir si continúa con la gestión para regularizar las infracciones. Todotramitestigre.com ofrece realizar los trámites correspondientes y señala que el cliente abona el 50% del valor al comenzar la gestión y el resto cuando el trámite avanza.

La empresa establece un plazo estimado de hasta 72 horas hábiles para resolver las gestiones, aunque aclara que no garantiza resultados, debido a que la resolución de las infracciones depende de los organismos que las registraron.

El servicio también contempla otros trámites vinculados, como transferencias y certificados de libre deuda. 

Todo tramites Tigre | Información de contacto

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