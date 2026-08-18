Paso a paso: así podés consultar gratis y con el DNI si tengo multas de tránsito

El sitio está dirigido a personas que necesitan verificar la situación de un automóvil antes de realizar una transferencia, renovar la licencia de conducir o completar otro trámite ligado.

La gestoría automotor con atención en Benavídez, Todo Trámites Tigre, lanzó su plataforma online desde la cual se pueden consultar multas de tránsito y acceder a servicios para gestionar infracciones de vehículos.

El sitio está dirigido a personas que necesitan verificar la situación de un automóvil antes de realizar una transferencia, renovar la licencia de conducir o completar otro trámite ligado. Para iniciar la inspección, se pueden utilizar datos como la patente, el DNI o el CUIT.

¿Cómo funciona Todotramitestigre.com?

El primer paso consiste en realizar una consulta para identificar las multas asociadas al vehículo o a los datos proporcionados por el usuario. La plataforma cuenta con un sistema online y también ofrece atención mediante WhatsApp para iniciar el procedimiento.

La gestoría informa que trabaja con infracciones de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, además de distintos municipios bonaerenses. Entre las jurisdicciones que menciona se encuentran Santa Fe, Entre Ríos y Misiones, junto con municipios como Tigre, Avellaneda, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora.

Una vez obtenido el informe, el usuario puede decidir si continúa con la gestión para regularizar las infracciones. Todotramitestigre.com ofrece realizar los trámites correspondientes y señala que el cliente abona el 50% del valor al comenzar la gestión y el resto cuando el trámite avanza.

La empresa establece un plazo estimado de hasta 72 horas hábiles para resolver las gestiones, aunque aclara que no garantiza resultados, debido a que la resolución de las infracciones depende de los organismos que las registraron.

El servicio también contempla otros trámites vinculados, como transferencias y certificados de libre deuda.

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